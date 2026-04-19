$43.6451.42
ukenru
Эксклюзив
16:06 • 830 просмотра
Эксклюзив
Рубрики
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+10°
4м/с
44%
749мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Актуальные люди
Дональд Трамп
Игорь Клименко
Александр Сырский
Роберт Фицо
Виктор Орбан
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Село
Европа
Реклама
УНН Lite
Натали Портман беременна третьим ребенком от партнера Танги Дестейбла18 апреля, 00:16 • 34045 просмотра
От "Мстителей" с Дауни-младшим до "Топ Ган 3" - голливудские студии анонсировали новые фильмы на CinemaConVideo17 апреля, 13:39 • 28725 просмотра
Глава Amazon о поиске актера на роль Бонда: "Мы уделяем этому время"16 апреля, 15:47 • 35575 просмотра
Клипы с YouTube и пустая сцена - как Джастин Бибер покорил Coachella и интернетVideo14 апреля, 14:47 • 59173 просмотра
Золотые часы неизвестного героя во время катастрофы "Титаника" выставили на аукцион14 апреля, 10:19 • 64186 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
Facebook
Старлинк

Орбан назвал условие для разблокирования кредита ЕС на 90 млрд евро для Украины

Киев • УНН

 • 2638 просмотра

Украина готова возобновить транзит нефти по трубопроводу Дружба в понедельник. Венгрия разблокирует кредит ЕС только после фактического возобновления поставок.

Орбан назвал условие для разблокирования кредита ЕС на 90 млрд евро для Украины

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что через Брюссель получил сигнал от Украины о готовности возобновить поставки нефти по трубопроводу "Дружба" уже в понедельник, если Будапешт снимет блокировку кредита Европейского Союза. Об этом Орбан написал в соцсети "Х", передает УНН.

Детали

По словам венгерского премьера, позиция Будапешта остается неизменной - финансовое решение напрямую связано с возобновлением транзита нефти.

Через Брюссель мы получили сигнал от Украины, что они готовы возобновить поставки нефти по трубопроводу "Дружба" уже в понедельник, если Венгрия снимет блокировку кредита ЕС на 90 млрд евро

- заявил Орбан.

Он добавил, что после возобновления поставок Венгрия больше не будет препятствовать утверждению кредита.

Нет нефти - нет денег. Как только поставки будут возобновлены, мы больше не будем препятствовать одобрению кредита

- подчеркнул премьер.

Орбан также отметил, что выделение займа не создает для Венгрии дополнительной финансовой нагрузки или обязательств.

Андрей Тимощенков

ЭкономикаПолитикаНовости Мира
Государственный бюджет
Энергетика
Социальная сеть
Война в Украине
Европейский Союз
Венгрия
Украина