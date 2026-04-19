Орбан назвал условие для разблокирования кредита ЕС на 90 млрд евро для Украины
Киев • УНН
Украина готова возобновить транзит нефти по трубопроводу Дружба в понедельник. Венгрия разблокирует кредит ЕС только после фактического возобновления поставок.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что через Брюссель получил сигнал от Украины о готовности возобновить поставки нефти по трубопроводу "Дружба" уже в понедельник, если Будапешт снимет блокировку кредита Европейского Союза. Об этом Орбан написал в соцсети "Х", передает УНН.
Детали
По словам венгерского премьера, позиция Будапешта остается неизменной - финансовое решение напрямую связано с возобновлением транзита нефти.
Через Брюссель мы получили сигнал от Украины, что они готовы возобновить поставки нефти по трубопроводу "Дружба" уже в понедельник, если Венгрия снимет блокировку кредита ЕС на 90 млрд евро
Он добавил, что после возобновления поставок Венгрия больше не будет препятствовать утверждению кредита.
Нет нефти - нет денег. Как только поставки будут возобновлены, мы больше не будем препятствовать одобрению кредита
Орбан также отметил, что выделение займа не создает для Венгрии дополнительной финансовой нагрузки или обязательств.
