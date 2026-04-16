Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар заявил, что его страна готова заблокировать новый пакет санкций ЕС против России, но не будет выступать против предоставления Украине кредита на 90 млрд евро. Об этом сообщает Dennik N, передает УНН.

"Если трубопровод "Дружба" не будет функционировать, а вопрос об одобрении 20-го пакета будет обсуждаться, мы его не одобрим, потому что у нас нет других инструментов, кроме как заставить Президента Украины Владимира Зеленского вместе с Европейской комиссией запустить трубопровод "Дружба", - сказал Бланар.

В то же время он добавил, что Словакия не будет против выделения Украине кредита от ЕС в размере 90 млрд евро.

Европейский Союз будет стремиться завершить предоставление Украине кредита в 90 миллиардов евро (105 миллиардов долларов) после поражения на выборах премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который блокировал пакет финансирования.

Следующий лидер Венгрии Петер Мадьяр заявил, что не будет препятствовать получению Украиной кредита Европейского Союза в 90 миллиардов евро, который был заблокирован уходящим в отставку премьер-министром Виктором Орбаном.