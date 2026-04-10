Украина завершит ремонт нефтепровода "Дружба" весной - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина достигла значительного прогресса в восстановлении поврежденного нефтепровода "Дружба" и завершит ремонт весной. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Мы завершим ремонт, потому что такая договоренность. Я сказал им, что мы закончим этой весной. Там уже много сделано… Конечно, разрушенные резервуары нельзя быстро отремонтировать - заявил Зеленский.

Правительства Венгрии и Словакии, которые поддерживают тесные политические и энергетические связи с Россией со времени ее вторжения в Украину в 2022 году, обвиняют Киев в затягивании ремонта. Украина это отрицает.

Спор по транзиту нефти мотивировал Венгрию заблокировать предоставление Европейским Союзом кредита для Украины на сумму 90 млрд евро до тех пор, пока не будут возобновлены поставки нефти по трубопроводу "Дружба".

Источник в отрасли ранее в этом месяце сообщил Reuters, что апрель является наиболее вероятным сроком завершения работ.

