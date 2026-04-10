Идет ли война в Украине к завершению - мнение эксперта
Доплаты за топливо в уже забронированных турах - можно ли избежать дополнительных расходов
Теплеть начнет после Пасхи - синоптик
Может ли один обвинительный приговор врачу привести к коллапсу всей медицинской системы - объясняют адвокаты
Налоговая ловушка: как в Украине лизинг самолетов превращают в инструмент давления на авиабизнес
Artemis II уже преодолела половину пути и должна приводниться на Земле - как это будет
В ЕС вступают в силу правила въезда по отпечаткам пальцев и фото - детали
Украина ввела санкции против российских культурных пропагандистов в связи с участием рф в Венецианской биеннале
Зеленский согласился на пасхальное перемирие, объявленное Путиным, заявив о готовности к "зеркальным шагам"
В Киеве на месте памятника ленину хотят установить фонтан. Глава Института нацпамяти против и заявляет об опасности
Украина завершит ремонт нефтепровода "Дружба" весной - Зеленский

Киев • УНН

 • 1184 просмотра

Украина планирует завершить восстановление поврежденного нефтепровода до конца весны. Венгрия блокирует кредит ЕС для Киева из-за задержки поставок нефти.

Украина завершит ремонт нефтепровода "Дружба" весной - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина достигла значительного прогресса в восстановлении поврежденного нефтепровода "Дружба" и завершит ремонт весной. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Мы завершим ремонт, потому что такая договоренность. Я сказал им, что мы закончим этой весной. Там уже много сделано… Конечно, разрушенные резервуары нельзя быстро отремонтировать

- заявил Зеленский.

Правительства Венгрии и Словакии, которые поддерживают тесные политические и энергетические связи с Россией со времени ее вторжения в Украину в 2022 году, обвиняют Киев в затягивании ремонта. Украина это отрицает.

Спор по транзиту нефти мотивировал Венгрию заблокировать предоставление Европейским Союзом кредита для Украины на сумму 90 млрд евро до тех пор, пока не будут возобновлены поставки нефти по трубопроводу "Дружба".

Источник в отрасли ранее в этом месяце сообщил Reuters, что апрель является наиболее вероятным сроком завершения работ.

Ольга Розгон

ЭкономикаПолитика
Государственный бюджет
Энергетика
Война в Украине
Reuters
Европейский Союз
Словакия
Владимир Зеленский
Венгрия
Украина