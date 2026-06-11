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Инфантино защитил высокие цены на билеты ЧМ-2026 и ответил на критику болельщиков

Киев • УНН

 • 1590 просмотра

Президент ФИФА назвал цены на билеты ЧМ-2026 соответствующими рынку США и способом борьбы со спекулянтами. Стоимость мест на финал достигает 8680 долларов.

Инфантино защитил высокие цены на билеты ЧМ-2026 и ответил на критику болельщиков
Фото: АР

Президент ФИФА Джанни Инфантино накануне старта чемпионата мира по футболу 2026 года защитил рекордно высокие цены на билеты и заявил, что критика по этому поводу преувеличена. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Детали

Во время общения с журналистами Инфантино заявил, что ценовая политика ФИФА соответствует ситуации на североамериканском рынке.

Если мы делаем что-то неправильно, то, вероятно, каждый, кто продает билеты в Северной Америке, делает что-то неправильно

– сказал глава ФИФА.

По данным агентства, стоимость билетов на матчи группового этапа стартует от 140 долларов, тогда как обычные места на финал чемпионата мира 19 июля вблизи Нью-Йорка стоят до 8 680 долларов. Пакеты для гостей достигали 73 200 долларов.

Цену на лучшие билеты на финал ЧМ-2026 по футболу утроили09.05.26, 18:32 • 4970 просмотров

После волны критики ФИФА выделила 130 тысяч билетов по 60 долларов для постоянных болельщиков национальных сборных.

Инфантино объяснил высокую стоимость борьбой со спекулянтами на вторичном рынке.

Если бы вы продали это по более низкой цене, оно бы ушло на вторичные рынки по гораздо более высоким ценам. И куда бы тогда пошли деньги? Тем, кто организует вторичные рынки или деятельность на черном рынке, а не футболу

– заявил он.

Президент ФИФА также подчеркнул, что средняя цена билетов на турнир, по его словам, составляет менее 500 долларов и сопоставима со стоимостью посещения финальных стадий других популярных спортивных соревнований в США.

Чемпионат мира 2026 года станет крупнейшим в истории турниром: в нем примут участие 48 сборных, которые проведут 104 матча на территории США, Канады и Мексики.

Президент ФИФА оправдал высокие цены на билеты ЧМ-2026 и перепродажу за миллионы долларов06.05.26, 17:07 • 3842 просмотра

Степан Гафтко

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