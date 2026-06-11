Что празднуют 11 июня в Украине и мире
Киев • УНН
Мир отмечает Международный день игры и день ягуара. Православные чтят апостолов Варфоломея и Варнаву с ослаблением правил Петрова поста.
Этот день наполнен как глубокими смыслами солидарности и экологии, так и легкими, приятными неофициальными праздниками. В православном календаре продолжается период поста, но в этот четверг действуют определенные послабления — пишет УНН.
Международный день игры (International Day of Play)
Новый официальный праздник ООН, основанный в 2024 году. Он подчеркивает, что игра является фундаментальным правом каждого ребенка, критически важным для его психического, физического и социального развития, а также отличным способом обучения и познания мира.
Всемирный день ягуара (World Jaguar Day)
Экологический праздник, созданный для привлечения внимания к проблеме сохранения самой большой кошки Северной и Южной Америки. День призывает к защите природных ареалов обитания ягуаров и борьбе с браконьерством.
Немецкий день шоколадного торта (German Chocolate Cake Day)
Несмотря на название, этот праздник возник в США, но стал популярным среди сладкоежек всего мира. "Немецкий" шоколадный торт на самом деле назван в честь американского кондитера Сэма Германа (Sam German), который в XIX веке создал особый вид сладкого шоколада для выпечки. 11 июня — отличный повод приготовить или купить кусочек этого насыщенного шоколадно-кокосового десерта.
День кукурузы в початках (Corn on the Cob Day)
Неформальный гастрономический праздник, отмечающий начало сезона сбора сладкой летней кукурузы.
Продолжение Петрова поста (Петровки):
Продолжается четвертый день летнего поста. Поскольку 11 июня 2026 года приходится на четверг, согласно церковному уставу, для постящихся верующих действует послабление — разрешается употреблять пищу с добавлением растительного масла, а также горячие блюда
День памяти святых апостолов Варфоломея и Варнавы
По новому (новоиулианскому) календарю, в этот день чтят двух выдающихся апостолов от 70-ти. Апостол Варнава считается основателем Кипрской церкви, а Варфоломей проповедовал Евангелие в Малой Азии и Индии