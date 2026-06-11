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В Севастополе заявили о перебоях с горючим — "бензовозы не доехали"

Киев • УНН

 • 1810 просмотра

В Севастополе прекратили выдачу горючего для гражданских из-за задержки бензовозов. Все ранее выданные QR-коды аннулируют, а остатки отдадут спецслужбам.

В Севастополе заявили о перебоях с горючим — "бензовозы не доехали"

В временно оккупированном Севастополе возникли проблемы с поставками топлива. По сообщениям местных властей, новая партия QR-кодов для заправки автомобилей выдаваться не будет, так как бензовозы не смогли прибыть в город. Об этом сообщает телеграм-канал "Крымский ветер", пишет УНН.

Детали

Согласно обнародованному сообщению, жителей призвали не создавать очереди на автозаправочных станциях "ТЭС", так как заправка для большинства населения в ближайшее время будет недоступна.

Также отмечается, что все ранее выданные QR-коды для получения топлива будут деактивированы.

Топливо оставят только для спецслужб

По информации канала, в четверг топливо планируют отпускать только для автомобилей экстренных служб, коммунальных предприятий и другого специализированного транспорта.

Причины, по которым бензовозы не смогли добраться до Севастополя, официально не уточняются. Ранее в оккупированном Крыму уже фиксировались перебои с логистикой и поставками топлива после атак на транспортную и энергетическую инфраструктуру полуострова.

Оккупационные власти Крыма лгут об истинных причинах дефицита горючего и продуктов на полуострове — ISW08.06.26, 06:02 • 5352 просмотра

Степан Гафтко

Общество
Война в Украине
Крым
Севастополь