В Севастополе заявили о перебоях с горючим — "бензовозы не доехали"
Киев • УНН
В Севастополе прекратили выдачу горючего для гражданских из-за задержки бензовозов. Все ранее выданные QR-коды аннулируют, а остатки отдадут спецслужбам.
В временно оккупированном Севастополе возникли проблемы с поставками топлива. По сообщениям местных властей, новая партия QR-кодов для заправки автомобилей выдаваться не будет, так как бензовозы не смогли прибыть в город. Об этом сообщает телеграм-канал "Крымский ветер", пишет УНН.
Детали
Согласно обнародованному сообщению, жителей призвали не создавать очереди на автозаправочных станциях "ТЭС", так как заправка для большинства населения в ближайшее время будет недоступна.
Также отмечается, что все ранее выданные QR-коды для получения топлива будут деактивированы.
Топливо оставят только для спецслужб
По информации канала, в четверг топливо планируют отпускать только для автомобилей экстренных служб, коммунальных предприятий и другого специализированного транспорта.
Причины, по которым бензовозы не смогли добраться до Севастополя, официально не уточняются. Ранее в оккупированном Крыму уже фиксировались перебои с логистикой и поставками топлива после атак на транспортную и энергетическую инфраструктуру полуострова.
Оккупационные власти Крыма лгут об истинных причинах дефицита горючего и продуктов на полуострове — ISW08.06.26, 06:02 • 5352 просмотра