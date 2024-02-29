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Украина уверена, что международный трибунал для привлечения руководства России к ответственности за преступление агрессии будет создан

Украина уверена, что международный трибунал для привлечения руководства России к ответственности за преступление агрессии будет создан

Киев  •  УНН

29 февраля 2024, 11:55  •  23549 просмотра

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Генеральный прокурор Украины выразил уверенность, что международный трибунал для привлечения к ответственности руководства России за преступление агрессии против Украины будет создан, и что прокуратура уже собирает доказательства для этого дела.

  У нас есть абсолютная уверенность, что трибунал будет создан - Костин

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин заявил, что сейчас идет активная дискуссия относительно модели трибунала по привлечению российского руководства к ответственности за преступление агрессии против Украины и выразил уверенность, что этот трибунал будет создан.

Об этом Костин заявил во время брифинга на полях конференции United for Justice. United for Heritage, передает УНН.

Детали

Во-первых - у нас есть абсолютная уверенность, что этот трибунал будет создан. Второе - активная дискуссия по модели трибунала продолжается и мы в постоянном контакте со своими партнерами. Третье - сама идея трибунала уже имеет широкую поддержку, потому что к ней присоединилось более 40 стран

- сказал Костин. 

Он рассказал, что сразу, не дожидаясь уже создания самого трибунала, потому что политическая дискуссия еще продолжается, Центр по преследованию за преступление агрессии против Украины уже работает в Гааге, который намерен помочь в расследовании преступления агрессии против Украины. 

В Гааге начинает работу Международный центр по преследованию за преступление агрессии против Украины28 июня 2023, 08:53 • 1237592 просмотра

Генпрокурор также отметил, что прокуроры Украины, Литвы, Латвии, Эстонии, Польши, Румынии и специальный прокурор США уже работают над сбором доказательств, над тем, как именно должно выглядеть дело по обвинению в совершении преступлений агрессии.

Они разрабатывают стратегии. Кроме того, мы понимаем, что трибунал не может касаться всех, кто причастен. Это невозможно. Не будем забывать, что мы сами расследуем преступление агрессии и рассматриваем более 600 потенциальных подозреваемых, из которых уже более 200 объявлено подозрение. Специальный трибунал должен быть сконцентрирован на высшем политическом военном руководстве и руководстве правоохранительных органов страны-агрессора

- отметил Костин.

Однако, он отметил, что понимание того, как это должно выглядеть, требует времени. Кроме того, по его словам, в настоящее время у Украины нет намерений расширять состав самой совместной следственной группы.

Напомним,

Украина продолжает настаивать, что специальный международный трибунал по привлечению российского руководства к ответственности за преступление агрессии должен иметь юрисдикцию в отношении тройки: президента, премьер-министра, министра иностранных дел рф. 

Павел Башинский

Павел Башинский

ВойнаПолитикаКриминал и ЧП
andrei-kostinАндрей Костин
latviyaЛатвия
gaagaГаага
litvaЛитва
ruminiyaРумыния
estoniyaЭстония
ukrainaУкраина
polshaПольша
Україна впевнена, що міжнародний трибунал для притягнення керівництва Росії до відповідальності за злочин агресії буде створено
Ukraine is confident that an international tribunal will be established to bring the Russian leadership to justice for the crime of aggression
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