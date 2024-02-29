Украина уверена, что международный трибунал для привлечения руководства России к ответственности за преступление агрессии будет создан

У нас есть абсолютная уверенность, что трибунал будет создан - Костин

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин заявил, что сейчас идет активная дискуссия относительно модели трибунала по привлечению российского руководства к ответственности за преступление агрессии против Украины и выразил уверенность, что этот трибунал будет создан.

Об этом Костин заявил во время брифинга на полях конференции United for Justice. United for Heritage, передает УНН.

Детали

Во-первых - у нас есть абсолютная уверенность, что этот трибунал будет создан. Второе - активная дискуссия по модели трибунала продолжается и мы в постоянном контакте со своими партнерами. Третье - сама идея трибунала уже имеет широкую поддержку, потому что к ней присоединилось более 40 стран - сказал Костин.

Он рассказал, что сразу, не дожидаясь уже создания самого трибунала, потому что политическая дискуссия еще продолжается, Центр по преследованию за преступление агрессии против Украины уже работает в Гааге, который намерен помочь в расследовании преступления агрессии против Украины.

В Гааге начинает работу Международный центр по преследованию за преступление агрессии против Украины

Генпрокурор также отметил, что прокуроры Украины, Литвы, Латвии, Эстонии, Польши, Румынии и специальный прокурор США уже работают над сбором доказательств, над тем, как именно должно выглядеть дело по обвинению в совершении преступлений агрессии.

Они разрабатывают стратегии. Кроме того, мы понимаем, что трибунал не может касаться всех, кто причастен. Это невозможно. Не будем забывать, что мы сами расследуем преступление агрессии и рассматриваем более 600 потенциальных подозреваемых, из которых уже более 200 объявлено подозрение. Специальный трибунал должен быть сконцентрирован на высшем политическом военном руководстве и руководстве правоохранительных органов страны-агрессора - отметил Костин.

Однако, он отметил, что понимание того, как это должно выглядеть, требует времени. Кроме того, по его словам, в настоящее время у Украины нет намерений расширять состав самой совместной следственной группы.

Напомним,

Украина продолжает настаивать, что специальный международный трибунал по привлечению российского руководства к ответственности за преступление агрессии должен иметь юрисдикцию в отношении тройки: президента, премьер-министра, министра иностранных дел рф.