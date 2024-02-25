Кулеба про трибунал щодо злочинів росії: Україна наполягає, що він повинен мати юрисдикцію щодо президента, прем'єра та глави мзс рф
Київ • УНН
Україна продовжує наполягати на тому, що спеціальний міжнародний трибунал для притягнення до відповідальності російських лідерів за агресію повинен мати юрисдикцію щодо президента, прем'єр-міністра та міністра закордонних справ росії.
Україна продовжує наполягати, що спеціальний міжнародний трибунал щодо притягнення російського керівництва до відповідальності за злочин агресії повинен мати юрисдикцію щодо трійки: президента, прем'єр-міністра, міністра закордонних справ рф. Про це журналісту УНН повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
"Україна продовжує наполягати на тому, що трибунал повинен мати юрисдикцію щодо трійки: президент, прем'єр-міністр, міністр закордонних справ рф. Саме це питання є предметом переговорів, які тривають з партнерами. У всіх інших питаннях у нас є спільне розуміння, що трибунал потрібно створити, як він має функціонувати є бачення. Але ось це питання потребує вирішення", - розповів Кулеба.
"Злочин агресії за своєю суттю є злочином високопосадовців": Костін щодо створення Спецтрибуналу01.02.24, 23:48 • 27310 переглядiв
Раніше Офіс Президента заявив, що підтримує створення Спеціального міжнародного трибуналу через процедуру голосування в Генеральній Асамблеї ООН або шляхом підписання міжнародного договору з обов'язковим скасуванням імунітетів трійці російських лідерів – президента, прем'єр-міністра і глави мзс рф.