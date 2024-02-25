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Кулеба про трибунал щодо злочинів росії: Україна наполягає, що він повинен мати юрисдикцію щодо президента, прем'єра та глави мзс рф

Київ • УНН

 • 151689 перегляди

Україна продовжує наполягати на тому, що спеціальний міжнародний трибунал для притягнення до відповідальності російських лідерів за агресію повинен мати юрисдикцію щодо президента, прем'єр-міністра та міністра закордонних справ росії.

Кулеба про трибунал щодо злочинів росії: Україна наполягає, що він повинен мати юрисдикцію щодо президента, прем'єра та глави мзс рф

Україна продовжує наполягати, що спеціальний міжнародний трибунал щодо притягнення російського керівництва до відповідальності за злочин агресії повинен мати юрисдикцію щодо трійки: президента, прем'єр-міністра, міністра закордонних справ рф. Про це журналісту УНН повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Україна продовжує наполягати на тому, що трибунал повинен мати юрисдикцію щодо трійки: президент, прем'єр-міністр, міністр закордонних справ рф. Саме це питання є предметом переговорів, які тривають з партнерами. У всіх інших питаннях у нас є спільне розуміння, що трибунал потрібно створити, як він має функціонувати є бачення. Але ось це питання потребує вирішення", - розповів Кулеба.

"Злочин агресії за своєю суттю є злочином високопосадовців": Костін щодо створення Спецтрибуналу01.02.24, 23:48 • 27310 переглядiв

Раніше Офіс Президента заявив, що підтримує створення Спеціального міжнародного трибуналу через процедуру голосування в Генеральній Асамблеї ООН або шляхом підписання міжнародного договору з обов'язковим скасуванням імунітетів трійці російських лідерів – президента, прем'єр-міністра і глави мзс рф.

Анна Мурашко

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