Кулеба о трибунале по преступлениям россии: Украина настаивает, что он должен иметь юрисдикцию в отношении президента, премьера и главы мида рф
Киев • УНН
Украина продолжает настаивать на том, что специальный международный трибунал для привлечения к ответственности российских лидеров за агрессию должен иметь юрисдикцию в отношении президента, премьер-министра и министра иностранных дел россии.
Украина продолжает настаивать, что специальный международный трибунал по привлечению российского руководства к ответственности за преступление агрессии должен иметь юрисдикцию в отношении тройки: президента, премьер-министра, министра иностранных дел рф. Об этом журналисту УНН сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
"Украина продолжает настаивать на том, что трибунал должен иметь юрисдикцию в отношении тройки: президент, премьер-министр, министр иностранных дел рф. Именно этот вопрос является предметом переговоров, которые продолжаются с партнерами. Во всех остальных вопросах у нас есть общее понимание, что трибунал нужно создать, как он должен функционировать есть видение. Но вот этот вопрос требует решения", - рассказал Кулеба.
"Преступление агрессии по своей сути является преступлением чиновников": Костин относительно создания Спецтрибунала1 февраля 2024, 21:48 • 25253 просмотра
Ранее Офис Президента заявил, что поддерживает создание Специального международного трибунала через процедуру голосования в Генеральной Ассамблее ООН или путем подписания международного договора с обязательной отменой иммунитетов троицы российских лидеров - президента, премьер-министра и главы МИДа рф.
Кулеба о трибунале по преступлениям россии: Украина настаивает, что он должен иметь юрисдикцию в отношении президента, премьера и главы мида рф
Украина продолжает настаивать на том, что специальный международный трибунал для привлечения к ответственности российских лидеров за агрессию должен иметь юрисдикцию в отношении президента, премьер-министра и министра иностранных дел россии.
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