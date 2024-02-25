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Кулеба о трибунале по преступлениям россии: Украина настаивает, что он должен иметь юрисдикцию в отношении президента, премьера и главы мида рф

Кулеба о трибунале по преступлениям россии: Украина настаивает, что он должен иметь юрисдикцию в отношении президента, премьера и главы мида рф

Киев  •  УНН

25 февраля 2024, 17:23  •  18344 просмотра

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Украина продолжает настаивать на том, что специальный международный трибунал для привлечения к ответственности российских лидеров за агрессию должен иметь юрисдикцию в отношении президента, премьер-министра и министра иностранных дел россии.

Украина продолжает настаивать, что специальный международный трибунал по привлечению российского руководства к ответственности за преступление агрессии должен иметь юрисдикцию в отношении тройки: президента, премьер-министра, министра иностранных дел рф. Об этом журналисту УНН сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Украина продолжает настаивать на том, что трибунал должен иметь юрисдикцию в отношении тройки: президент, премьер-министр, министр иностранных дел рф. Именно этот вопрос является предметом переговоров, которые продолжаются с партнерами. Во всех остальных вопросах у нас есть общее понимание, что трибунал нужно создать, как он должен функционировать есть видение. Но вот этот вопрос требует решения", - рассказал Кулеба.

"Преступление агрессии по своей сути является преступлением чиновников": Костин относительно создания Спецтрибунала1 февраля 2024, 21:48 • 25253 просмотра

Ранее Офис Президента заявил, что поддерживает создание Специального международного трибунала через процедуру голосования в Генеральной Ассамблее ООН или путем подписания международного договора с обязательной отменой иммунитетов троицы российских лидеров - президента, премьер-министра и главы МИДа рф.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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dmytro-kulebaДмитрий Кулеба
Кулеба про трибунал щодо злочинів росії: Україна наполягає, що він повинен мати юрисдикцію щодо президента, прем'єра та глави мзс рф
Kuleba on the tribunal for Russia's crimes: Ukraine insists that it should have jurisdiction over the president, prime minister and foreign minister
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Кулеба о трибунале по преступлениям россии: Украина настаивает, что он должен иметь юрисдикцию в отношении президента, премьера и главы мида рф

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