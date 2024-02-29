Україна впевнена, що міжнародний трибунал для притягнення керівництва Росії до відповідальності за злочин агресії буде створено

В нас є абсолютна впевненість, що трибунал буде створений - Костін

Генеральний прокурор України Андрій Костін заявив, що наразі триває активна дискусія щодо моделі трибуналу щодо притягнення російського керівництва до відповідальності за злочин агресії проти України та виразив впевненість, що цей трибунал буде створений.

Про це Костін заявив під час брифінгу на полях конференції United for Justice. United for Heritage, передає УНН.

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По-перше - в нас є абсолютна впевненість, що цей трибунал буде створений. Друге - активна дискусія щодо моделі трибуналу триває і ми у постійному контакті зі своїми партнерами. Третє - сама ідея трибуналу вже має широку підтримку, тому що до неї приєдналося понад 40 країн - сказав Костін.

Він розповів, що наразу, не чекаючи вже створення самого трибуналу, тому що політична дискусія ще триває, Центр з переслідування за злочин агресії проти України вже працює в Гаазі, який має намір допомогти в розслідуванні злочину агресії проти України.

У Гаазі розпочинає роботу Міжнародний центр з переслідування за злочин агресії проти України

Генпрокурор також наголосив, що прокурори України, Литви, Латвії, Естонії, Польщі, Румунії і спеціальний прокурор США вже працюють над збором доказів, над тим, як саме має виглядати справа щодо звинувачення у скоєнні злочинів агресії.

Вони розробляють стратегії.Крім того, ми розуміємо, що трибунал не може стосуватися всіх, хто причетний. Це неможливо. Не будемо забувати, що ми самі розслідуємо злочин агресії і розглядаємо понад 600 потенційних підозрюваних, з яким вже понад 200 оголошена підозра. Спеціальний трибунал має бути сконцентрований на найвищому політичному військовому керівництві та керівництві правоохоронних органів країни-агресора - зазначив Костін.

Однак, він наголосив, що розуміння того, як це має виглядати, потребує часу. Окрім того, за його словами, на даний час в України немає намірів розширювати склад самої спільної слідчої групи.

Нагадаємо

Україна продовжує наполягати, що спеціальний міжнародний трибунал щодо притягнення російського керівництва до відповідальності за злочин агресії повинен мати юрисдикцію щодо трійки: президента, прем'єр-міністра, міністра закордонних справ рф.