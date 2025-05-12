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Украина призывает к прекращению огня: Сибига озвучил детали переговоров с ключевыми партнерами

Киев • УНН

 • 186 просмотра

Андрей Сибига обсудил с партнерами игнорирование россией предложения Украины о прекращении огня. Он подчеркнул готовность Зеленского к встрече с Путиным.

Украина призывает к прекращению огня: Сибига озвучил детали переговоров с ключевыми партнерами

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел совместные телефонные переговоры с коллегами из Великобритании, Германии, Польши, США, Франции и ЕС. Об этом он сообщил на странице "Х", передает УНН.

Детали

Сибига сообщил коллегам, что, согласно данным украинского военного командования, россия сейчас игнорирует наше предложение о прекращении огня и продолжает атаковать вдоль всей линии фронта.

Министр также повторил, что Украина остается полностью преданной мирным усилиям.

Все действия Украины демонстрируют конструктивный подход. Я подчеркнул смелое решение Президента Зеленского выразить готовность к встрече с путиным в четверг, а также на отсутствии до сих пор ответа с российской стороны

 – заявил Сибига.

Он уточнил: было чрезвычайно важно начать эту решающую неделю с содержательного разговора в таком формате о следующих шагах в продвижении мира.

Чтобы дипломатия была эффективной и дала шанс миру, на фронте должна быть тишина. Вот почему полное, безусловное и длительное прекращение огня в течение не менее 30 дней остается критически важным. Мы скоординировали дальнейшие мирные усилия в ближайшие дни, а также санкции и другие шаги, которые могут быть осуществлены, если россия будет продолжать отвергать прекращение огня и мирные усилия

– подчеркнул Сибига.

Напомним

Правительство Германии в координации с европейскими партнерами намерено подготовить санкции против россии, если москва не выполнит требования о прекращении огня.

Президент Владимир Зеленский 11 мая заявил, что ожидает от рф прекращения огня от 12 мая, и что он лично будет ждать владимира путина в Турции 15 мая.

Позже вечером путин ответил на условия. И хотя он не принял предложение о прекращении огня, он заявил, что готов начать прямые переговоры с Украиной в четверг.

В то же время представитель кремля дмитрий песков заявил, что россия серьезно настроена на серьезный поиск путей долгосрочного урегулирования в Украине, и добавил, что язык ультиматумов неприемлем для москвы.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

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