Україна закликає до припинення вогню: Сибіга озвучив деталі переговорів з ключовими партнерами

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів спільні телефонні переговори із колегами з Великої Британії, Німеччини, Польщі, США, Франції та ЄС. Про це він повідомив на сторінці "Х", передає УНН.

Сибіга повідомив колегам, що, згідно з даними українського військового командування, росія наразі ігнорує нашу пропозицію про припинення вогню та продовжує атакувати вздовж усієї лінії фронту.

Міністр також повторив, що Україна залишається повністю відданою мирним зусиллям.

Усі дії України демонструють конструктивний підхід. Я наголосив на сміливому рішенні Президента Зеленського висловити готовність до зустрічі з путіним у четвер, а також на відсутності досі відповіді з російської сторони

Він уточнив: було надзвичайно важливо розпочати цей вирішальний тиждень зі змістовної розмови в такому форматі про наступні кроки у просуванні миру.

Щоб дипломатія була ефективною та дала шанс миру, на фронті має бути тиша. Ось чому повне, безумовне та тривале припинення вогню впродовж щонайменше 30 днів залишається критично важливим. Ми скоординували подальші мирні зусилля найближчими днями, а також санкції та інші кроки, які можуть бути здійснені, якщо росія продовжуватиме відкидати припинення вогню та мирні зусилля