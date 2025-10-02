Украина потеряла 1599 памятников и 2415 объектов культуры из-за войны

В результате полномасштабной войны России против Украины зафиксированы разрушения и повреждения 1599 памятников культурного наследия и 2415 объектов культурной инфраструктуры. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины (МКСК).

В ведомстве сообщили, что среди поврежденных объектов культурного наследия: 149 имеют статус национального значения, 1300 - местного, 150 - только что выявленные.

В общей сложности повреждения зафиксированы в 18 областях. Наибольшие разрушения получили памятники в Харьковской области - 341, Херсонской - 293, Одесской - 182, Донецкой - 173, Киевской области и г. Киеве - 154 - говорится в сообщении.

В то же время в результате обстрелов и боевых действий пострадали 2415 объектов культурной инфраструктуры, из которых 491 — полностью уничтожен.

Отмечается, что наибольшие потери культурная инфраструктура понесла в Донецкой, Харьковской, Херсонской, Киевской, Сумской и Николаевской областях.

Всего пострадали:

клубные заведения – 1175;

библиотеки – 848;

учреждения художественного образования – 184;

музеи и галереи – 133;

театры, кинотеатры и филармонии – 50;

заповедники – 9;

парки, зоопарки – 11;

цирки – 4;

киностудия в г. Киеве.

Разрушения зафиксированы в 326 территориальных общинах по всей Украине. Больше всего - в общинах Донецкой (46 ТО), Сумской (37 ТО), Харьковской (33 ТО), Черниговской (31 ТО), Запорожской (28 ТО), Николаевской (23 ТО), Днепропетровской (22 ТО), Киевской (21 ТО), Луганской (12 ТО) областей.

"Почти вся территория Луганской и значительные части территорий Запорожской, Донецкой и Херсонской областей находятся во временной оккупации. Это делает невозможным точный подсчет количества учреждений культуры, пострадавших в результате боевых действий и оккупации", - добавили в МКСК.

Напомним

Министерство культуры Украины эвакуировало более 670 тысяч музейных предметов из прифронтовых регионов до сентября 2025 года, из них почти 100 тысяч в этом году. Создается Украинский фонд культурного наследия для системной международной поддержки.

