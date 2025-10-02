Украина потеряла 1599 памятников и 2415 объектов культуры из-за войны

$41.140.18
48.300.14
ukenru
1 октября, 17:49 • 17826 просмотра
Чернобыльская АЭС оказалась в блэкауте из-за вражеского обстрела - Минэнерго
1 октября, 17:21 • 27283 просмотра
В Черниговской области вводят графики почасовых отключений света
Эксклюзив
1 октября, 15:19 • 35420 просмотра
Антикоррупционное или Коммерческое бюро? Почему дела НАБУ превращаются в бизнес-разборки
Эксклюзив
1 октября, 14:16 • 26580 просмотра
"Будут неспособны достаточно быстро реагировать на любое обострение и на проблемы": политолог оценил, как шатдаун в США может повлиять на Украину
Эксклюзив
1 октября, 12:21 • 44536 просмотра
Парламентские выборы в Чехии: политолог объяснил, как они повлияют на Украину
1 октября, 10:38 • 25030 просмотра
Вениславский объяснил, чем полезно для государства разрешение на выезд из Украины мужчин до 22 лет и как оно повлияло на мобилизацию
1 октября, 09:34 • 22802 просмотра
Президент поручил полную проверку после гибели 9 человек из-за непогоды в ОдессеPhoto
Эксклюзив
1 октября, 06:00 • 54729 просмотра
Вырастут ли тарифы на электроэнергию для населения в ноябре – ответ МинэнергоPhoto
1 октября, 05:57 • 41580 просмотра
Правительство США приостановило работу впервые с 2019 года: кто получит зарплату во время шатдауна, а кто - нет
1 октября, 05:47 • 32778 просмотра
Восьмидневный блэкаут: в ЕС призвали рф немедленно вывести все свои силы из ЗАЭС и всей Украины
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+5°
0м/с
99%
755мм
Популярные новости
Лидеры ЕС обсудили совместную оборону и будущее Украины1 октября, 18:54 • 2494 просмотра
Во Франции задержали российский "корабль-призрак", с которого, вероятно, запускали дроны по Европе - Le Parisien1 октября, 19:02 • 3472 просмотра
Ракетный удар РФ по Балаклее: число пострадавших возросло до десяти, среди них 4-летний ребенокPhoto1 октября, 20:32 • 5912 просмотра
ВСУ зачистили Новое Шахово и отбросили врага в Донецкой области, РФ продвинулась в Запорожской области - DeepStatePhoto1 октября, 21:27 • 4674 просмотра
Силы обороны рассекли "Добропольский выступ" и продвинулись до 1400 м - СырскийPhoto23:57 • 8694 просмотра
публикации
Антикоррупционное или Коммерческое бюро? Почему дела НАБУ превращаются в бизнес-разборки
Эксклюзив
1 октября, 15:19 • 35415 просмотра
Зеленский присвоил звание Героя Украины посмертно Степану Чубенко: кто он и что случилось с его убийцамиPhoto1 октября, 13:07 • 30083 просмотра
Парламентские выборы в Чехии: политолог объяснил, как они повлияют на Украину
Эксклюзив
1 октября, 12:21 • 44534 просмотра
Цены на лекарства растут, доверие падает: почему "Дарница" проигрывает битву за потребителя1 октября, 11:02 • 30864 просмотра
Всемирный день шоколада: топ-5 сладких рецептов, которые стоит приготовить сегодняPhoto1 октября, 10:37 • 35005 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Урсула фон дер Ляйен
Метте Фредериксен
Антониу Кошта
Денис Шмыгаль
Актуальные места
Украина
Киевская область
Копенгаген
Дания
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
Первая ИИ-актриса Тилли Норвуд вызвала скандал в ГолливудеPhoto1 октября, 09:58 • 38601 просмотра
Звезда сериала "Эйфория" Эрик Дэйн борется с БАС: актер появился в инвалидной коляскеVideo1 октября, 07:33 • 47780 просмотра
Памела Андерсон удивила Париж новым образом во время Недели моды30 сентября, 18:48 • 31226 просмотра
Названы 50 лучших ресторанов США и Канады: в каких городах они расположены30 сентября, 14:16 • 34318 просмотра
Поместье режиссера Дэвида Линча выставлено на продажу за 15 миллионов долларов30 сентября, 09:59 • 44113 просмотра
Актуальное
Хранитель
Facebook
Forbes
9К720 Искандер
E-6 Mercury

Украина потеряла 1599 памятников и 2415 объектов культуры из-за войны

Киев • УНН

 • 228 просмотра

В результате полномасштабной войны России против Украины разрушены или повреждены 1599 памятников культурного наследия и 2415 объектов культурной инфраструктуры. Наибольшие потери понесли памятники в Харьковской, Херсонской и Одесской областях.

Украина потеряла 1599 памятников и 2415 объектов культуры из-за войны

В результате полномасштабной войны России против Украины зафиксированы разрушения и повреждения 1599 памятников культурного наследия и 2415 объектов культурной инфраструктуры. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины (МКСК).

Подробности

В ведомстве сообщили, что среди поврежденных объектов культурного наследия: 149 имеют статус национального значения, 1300 - местного, 150 - только что выявленные.

В общей сложности повреждения зафиксированы в 18 областях. Наибольшие разрушения получили памятники в Харьковской области - 341, Херсонской - 293, Одесской - 182, Донецкой - 173, Киевской области и г. Киеве - 154

- говорится в сообщении.

В то же время в результате обстрелов и боевых действий пострадали 2415 объектов культурной инфраструктуры, из которых 491 — полностью уничтожен.

Отмечается, что наибольшие потери культурная инфраструктура понесла в Донецкой, Харьковской, Херсонской, Киевской, Сумской и Николаевской областях. 

Всего пострадали:

  • клубные заведения – 1175;
    • библиотеки – 848;
      • учреждения художественного образования – 184;
        • музеи и галереи – 133;
          • театры, кинотеатры и филармонии – 50;
            • заповедники – 9;
              • парки, зоопарки – 11;
                • цирки – 4;
                  • киностудия в г. Киеве.

                    Разрушения зафиксированы в 326 территориальных общинах по всей Украине. Больше всего - в общинах Донецкой (46 ТО), Сумской (37 ТО), Харьковской (33 ТО), Черниговской (31 ТО), Запорожской (28 ТО), Николаевской (23 ТО), Днепропетровской (22 ТО), Киевской (21 ТО), Луганской (12 ТО) областей.

                    "Почти вся территория Луганской и значительные части территорий Запорожской, Донецкой и Херсонской областей находятся во временной оккупации. Это делает невозможным точный подсчет количества учреждений культуры, пострадавших в результате боевых действий и оккупации", - добавили в МКСК.

                    Напомним

                    Министерство культуры Украины эвакуировало более 670 тысяч музейных предметов из прифронтовых регионов до сентября 2025 года, из них почти 100 тысяч в этом году. Создается Украинский фонд культурного наследия для системной международной поддержки.

                    Музей ретро-автомобилей пострадал от атаки рф в Киевской области: уничтожено 9 экспонатов28.01.25, 07:55 • 107198 просмотров

                    Вита Зеленецкая

                    Война в УкраинеКультура
                    Донецкая область
                    Николаевская область
                    Сумская область
                    Киевская область
                    Харьковская область
                    Одесская область
                    Луганская область
                    Днепропетровская область
                    Запорожская область
                    Черниговская область
                    Херсонская область
                    Украина
                    Киев