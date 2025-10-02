Україна втратила 1599 пам'яток та 2415 об'єктів культури через війну
Київ • УНН
Внаслідок повномасштабної війни росії проти України зруйновано або пошкоджено 1599 пам’яток культурної спадщини та 2415 об’єктів культурної інфраструктури. Найбільших втрат зазнали пам'ятки у Харківській, Херсонській та Одеській областях.
Внаслідок повномасштабної війни росії проти України зафіксовані руйнування та пошкодження 1599 пам’яток культурної спадщини та 2415 об’єктів культурної інфраструктури. Про це інформує УНН з посчиланням на Міністерство культури та стратегічних комунікації України (МКСК).
Деталі
У відомстві повідомили, що серед пошкоджених об’єктів культурної спадщини: 149 мають статус національного значення, 1300 - місцевого, 150 - щойно виявлені.
Загалом пошкодження зафіксовано в 18 областях. Найбільших руйнувань зазнали пам’ятки у Харківській області - 341, Херсонській - 293, Одеській - 182, Донецькій - 173, Київській області та м. Києві - 154
Водночас внаслідок обстрілів та бойових дій постраждали 2415 об’єктів культурної інфраструктури, з яких 491 — повністю знищено.
Зазначається що найбільших втрат культурна інфраструктура зазнала в Донецькій, Харківській, Херсонській, Київській, Сумській та Миколаївській областях.
Загалом постраждали:
- клубні заклади – 1175;
- бібліотеки – 848;
- заклади мистецької освіти – 184;
- музеї та галереї – 133;
- театри, кінотеатри та філармонії – 50;
- заповідники – 9;
- парки, зоопарки – 11;
- цирки – 4;
- кіностудія у м. Києві.
Руйнування зафіксовані у 326 територіальних громадах по всій Україні. Найбільше - в громадах Донецької (46 ТГ), Сумської (37 ТГ), Харківської (33 ТГ), Чернігівської (31 ТГ), Запорізької (28 ТГ), Миколаївської (23 ТГ), Дніпропетровської (22 ТГ), Київської (21 ТГ), Луганської (12 ТГ) областей.
"Майже вся територія Луганської та значні частини територій Запорізької, Донецької та Херсонської областей перебувають у тимчасовій окупації. Це унеможливлює точний обрахунок кількості закладів культури, що постраждали внаслідок бойових дій та окупації", - додали в МКСК.
Нагадаємо
Міністерство культури України евакуювало понад 670 тисяч музейних предметів із прифронтових регіонів до вересня 2025 року, з них майже 100 тисяч цьогоріч. Створюється Український фонд культурної спадщини для системної міжнародної підтримки.
Музей ретро-автомобілів постраждав від атаки рф на Київщині: знищено 9 експонатів28.01.25, 07:55 • 107198 переглядiв