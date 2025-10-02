$41.140.18
1 жовтня, 17:49
Чорнобильська АЕС опинилася у блекауті через ворожий обстріл - Міненерго
1 жовтня, 17:21
На Чернігівщині вводять графіки погодинних відключень світла
Ексклюзив
1 жовтня, 15:19
Антикорупційне чи Комерційне бюро? Чому справи НАБУ перетворюються на бізнес-розбірки
Ексклюзив
1 жовтня, 14:16
“Будуть неспроможні достатньо швидко реагувати на будь-яке загострення і на проблеми”: політолог оцінив, як шатдаун у США може вплинути на Україну
Ексклюзив
1 жовтня, 12:21
Парламентські вибори в Чехії: політолог пояснив, як вони вплинуть на Україну
1 жовтня, 10:38
Веніславський пояснив, чим корисний для держави дозвіл на виїзд з України чоловіків до 22 років і як він вплинув на мобілізацію
1 жовтня, 09:34
Президент доручив повну перевірку після загибелі 9 людей через негоду в ОдесіPhoto
Ексклюзив
1 жовтня, 06:00
Чи зростуть тарифи на електроенергію для населення у листопаді – відповідь МіненергоPhoto
1 жовтня, 05:57
Уряд США призупинив роботу вперше з 2019 року: хто отримає зарплату під час шатдауну, а хто - ні
1 жовтня, 05:47
Восьмиденний блекаут: в ЄС закликали рф вивести негайно всі свої сили із ЗАЕС та всієї України
Україна втратила 1599 пам'яток та 2415 об'єктів культури через війну

Київ • УНН

 • 502 перегляди

Внаслідок повномасштабної війни росії проти України зруйновано або пошкоджено 1599 пам’яток культурної спадщини та 2415 об’єктів культурної інфраструктури. Найбільших втрат зазнали пам'ятки у Харківській, Херсонській та Одеській областях.

Україна втратила 1599 пам'яток та 2415 об'єктів культури через війну

Внаслідок повномасштабної війни росії проти України зафіксовані руйнування та пошкодження 1599 пам’яток культурної спадщини та 2415 об’єктів культурної інфраструктури. Про це інформує УНН з посчиланням на Міністерство культури та стратегічних комунікації України (МКСК).

Деталі

У відомстві повідомили, що серед пошкоджених об’єктів культурної спадщини: 149 мають статус національного значення, 1300 - місцевого, 150 - щойно виявлені.

Загалом пошкодження зафіксовано в 18 областях. Найбільших руйнувань зазнали пам’ятки у Харківській області - 341, Херсонській - 293, Одеській - 182, Донецькій - 173, Київській області та м. Києві - 154

- йдеться у дописі.

Водночас внаслідок обстрілів та бойових дій постраждали 2415 об’єктів культурної інфраструктури, з яких 491 — повністю знищено.

Зазначається що найбільших втрат культурна інфраструктура зазнала в Донецькій, Харківській, Херсонській, Київській, Сумській та Миколаївській областях. 

Загалом постраждали:

  • клубні заклади – 1175;
    • бібліотеки – 848;
      • заклади мистецької освіти – 184;
        • музеї та галереї – 133;
          • театри, кінотеатри та філармонії – 50;
            • заповідники – 9;
              • парки, зоопарки – 11;
                • цирки – 4;
                  • кіностудія у м. Києві.

                    Руйнування зафіксовані у 326 територіальних громадах по всій Україні. Найбільше - в громадах Донецької (46 ТГ), Сумської (37 ТГ), Харківської (33 ТГ), Чернігівської (31 ТГ), Запорізької (28 ТГ), Миколаївської (23 ТГ), Дніпропетровської (22 ТГ), Київської (21 ТГ), Луганської (12 ТГ) областей.

                    "Майже вся територія Луганської та значні частини територій Запорізької, Донецької та Херсонської областей перебувають у тимчасовій окупації. Це унеможливлює точний обрахунок кількості закладів культури, що постраждали внаслідок бойових дій та окупації", - додали в МКСК.

                    Нагадаємо

                    Міністерство культури України евакуювало понад 670 тисяч музейних предметів із прифронтових регіонів до вересня 2025 року, з них майже 100 тисяч цьогоріч. Створюється Український фонд культурної спадщини для системної міжнародної підтримки.

                    Віта Зеленецька

                    Війна в УкраїніКультура
