Украина и Латвия договорились о взаимном признании водительских удостоверений без дополнительных экзаменов
Украина и Латвия подписали соглашение о взаимном признании водительских удостоверений без экзаменов. Это шестое такое соглашение, важное для украинцев за границей из-за войны.
Украина и Латвийская Республика подписали межправительственное соглашение о взаимном признании и обмене водительских удостоверений без сдачи дополнительных экзаменов. Это уже шестая такая договоренность Украины с другими государствами. Об этом сообщает пресс-служба МВД, пишет УНН.
Детали
В ведомстве отметили, что решение имеет особое значение на фоне миграционных процессов, вызванных войной, когда значительное количество украинцев находится за границей, в частности в Латвии. Соглашение расширяет перечень стран, которые признают украинские водительские документы на полноценном уровне.
На данный момент аналогичные договоренности уже действуют с Испанией, Италией, Объединёнными Арабскими Эмиратами, Литвой и Турцией. В МВД подчёркивают, что подписание новой договорённости стало результатом сотрудничества между Главным сервисным центром МВД и Дирекцией безопасности дорожного движения Латвии.
Евроинтеграция и новые стандарты
В министерстве подчеркнули, что одним из приоритетов является евроинтеграция и углубление международного сотрудничества. В частности, речь идёт о внедрении положений Директивы ЕС 2025/2205 относительно водительских удостоверений, которая заменила предыдущую директиву 2006/126/ЕС.
Также продолжается работа по подключению к системе EUCARIS и использованию международного опыта в сфере обмена и защиты данных.
Снижение коррупционных рисков
В МВД отметили, что за последние годы Украина достигла прогресса в минимизации коррупционных рисков при получении водительских удостоверений, что способствует повышению безопасности дорожного движения и укреплению доверия международных партнёров.
Это важное и знаковое событие в контексте расширения круга государств, которые признают качество украинского водительского удостоверения
