Латвия вызвала представителя РФ из-за заявлений Лаврова и демонтажа мемориала жертвам репрессий

Министерство иностранных дел Латвии вызвало временного поверенного в делах посольства России и выразило протест из-за заявлений главы МИД РФ Сергея Лаврова и демонтажа мемориала жертвам репрессий в Томске. Об этом сообщает Delfi, пишет УНН.

Детали

В ведомстве заявили, что слова Лаврова о якобы использовании латвийского воздушного пространства для атак беспилотников по России являются ложными.

В МИД подчеркнули, что ни одна из стран Балтии не давала разрешения на использование своей территории или воздушного пространства для атак.

Эти утверждения являются откровенной ложью и полностью необоснованны – заявили в министерстве.

Там также отметили, что соответствующую позицию уже доводили до представителей РФ в марте.

Протест из-за демонтажа мемориала

Отдельно Латвия выразила протест из-за решения властей российского Томска демонтировать памятные знаки жертвам политических репрессий, в частности мемориал репрессированным латышам.

В МИД считают, что такие действия отражают позицию России по оправданию преступлений советского режима.

По данным СМИ, в ночь на 19 апреля в Томске демонтировали мемориал "Камень скорби" и памятные знаки репрессированным представителям разных народов, в частности латышам, литовцам, эстонцам, полякам и калмыкам.

