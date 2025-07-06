"Украина была, есть и будет морской державой": Сырский поздравил защитников украинского моря с Днем ВМС

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский поздравил защитников украинского моря с Днем Военно-морских сил ВСУ. Об этом сообщает УНН.

Детали

"Украина – морская держава. Была. Есть. И будет. Наши военно-морские традиции имеют тысячелетнюю глубину: от княжеских флотилий Руси, запорожских чаек, флота Украинской Народной Республики, который поднял сине-желтые флаги на Черном море более ста лет назад", - написал Сырский в Facebook.

По его словам, с началом полномасштабного вторжения России украинские ВМС стали одним из ключевых факторов украинской стойкости.

Вместе с вами мы не дали агрессору высадить десант в Одессе. Отбили Змеиный. Потопили "Москву". В общей сложности уничтожили или повредили 28 вражеских кораблей и одну подводную лодку. Поразили штаб российского флота в Севастополе. Обеспечили безопасность "зернового коридора". Защитили судоходство в северо-западной части Черного моря - напомнил главком.

Военные моряки уничтожили 10 "Шахедов" в ночь на 21 июня - ВМС ВСУ

Он подчеркнул, что враг пытался отрезать нас от моря, подорвать экономику, но в результате "мы отодвинули его от наших берегов".

Феномен этой войны в том, что Украина, имея ограниченный надводный флот, превратила некогда грозный черноморский флот России во флотилию, которая прячется в бухтах Новороссийска. Вражеский флот фактически устранен из Крыма. И значительная часть этой победы – заслуга Военно-Морских Сил Украины - подчеркнул Сырский.

Он добавил, что сегодня ВМС Украины – это беспилотные надводные и подводные системы, береговая оборона, морская пехота, которая держит самые горячие участки фронта на суше и эффективно атакует.

"Это высокоточное оружие. Это технологии, которые не только отвечают вызовам, но и формируют будущее", - резюмировал Сырский.

Напомним

Морские пехотинцы подняли государственный флаг Украины и боевое знамя над временно оккупированной частью Херсонщины в День Конституции. Эту символическую операцию провели воины 34-й отдельной бригады морской пехоты, передав привет оккупантам.

Украинские защитники "минуснули" катер черноморского флота рф: ВМС показали кадры