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"Украина была, есть и будет морской державой": Сырский поздравил защитников украинского моря с Днем ВМС

Киев • УНН

 • 411 просмотра

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский поздравил защитников украинского моря с Днем ВМС, отметив тысячелетние традиции и ключевую роль флота в отражении агрессии. Он напомнил об уничтожении 28 вражеских кораблей, поражении штаба флота РФ в Севастополе и обеспечении безопасности "зернового коридора".

"Украина была, есть и будет морской державой": Сырский поздравил защитников украинского моря с Днем ВМС

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский поздравил защитников украинского моря с Днем Военно-морских сил ВСУ. Об этом сообщает УНН.

Детали

"Украина – морская держава. Была. Есть. И будет. Наши военно-морские традиции имеют тысячелетнюю глубину: от княжеских флотилий Руси, запорожских чаек, флота Украинской Народной Республики, который поднял сине-желтые флаги на Черном море более ста лет назад", - написал Сырский в Facebook.

По его словам, с началом полномасштабного вторжения России украинские ВМС стали одним из ключевых факторов украинской стойкости.

Вместе с вами мы не дали агрессору высадить десант в Одессе. Отбили Змеиный. Потопили "Москву". В общей сложности уничтожили или повредили 28 вражеских кораблей и одну подводную лодку. Поразили штаб российского флота в Севастополе. Обеспечили безопасность "зернового коридора". Защитили судоходство в северо-западной части Черного моря

- напомнил главком.

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Он подчеркнул, что враг пытался отрезать нас от моря, подорвать экономику, но в результате "мы отодвинули его от наших берегов".

Феномен этой войны в том, что Украина, имея ограниченный надводный флот, превратила некогда грозный черноморский флот России во флотилию, которая прячется в бухтах Новороссийска. Вражеский флот фактически устранен из Крыма. И значительная часть этой победы – заслуга Военно-Морских Сил Украины

- подчеркнул Сырский.

Он добавил, что сегодня ВМС Украины – это беспилотные надводные и подводные системы, береговая оборона, морская пехота, которая держит самые горячие участки фронта на суше и эффективно атакует.

"Это высокоточное оружие. Это технологии, которые не только отвечают вызовам, но и формируют будущее", - резюмировал Сырский.

Напомним

Морские пехотинцы подняли государственный флаг Украины и боевое знамя над временно оккупированной частью Херсонщины в День Конституции. Эту символическую операцию провели воины 34-й отдельной бригады морской пехоты, передав привет оккупантам.

Украинские защитники "минуснули" катер черноморского флота рф: ВМС показали кадры24.06.25, 09:29 • 5402 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

АнонсыВойна
Украинские сухопутные войска
Военно-морские силы Украины
Херсонская область
Черное море
Александр Сырский
Крым
Украина
Севастополь
Одесса
Tesla
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