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"Україна була, є і буде морською державою": Сирський привітав захисників українського моря з Днем ВМС

Київ • УНН

 • 709 перегляди

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський привітав захисників українського моря з Днем ВМС, відзначивши тисячолітні традиції та ключову роль флоту у відбитті агресії. Він нагадав про знищення 28 ворожих кораблів, ураження штабу флоту РФ у Севастополі та забезпечення безпеки "зернового коридору".

"Україна була, є і буде морською державою": Сирський привітав захисників українського моря з Днем ВМС

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський привітав захисників українського моря з Днем Військово-морських сил ЗСУ. Про це повідомляє УНН.

Деталі

"Україна – морська держава. Була. Є. І буде. Наші військово-морські традиції мають тисячолітню глибину: від княжих флотилій Русі, запорозьких чайок, флоту Української Народної Республіки, який підняв синьо-жовті прапори на Чорному морі понад сто років тому", - написав Сирський у Facebook.

За його словами, з початком повномасштабного вторгнення росії українські ВМС стали одним із ключових чинників української стійкості.

Разом із вами ми не дали агресору висадити десант в Одесі. Відбили Зміїний. Потопили "москву". Загалом знищили або пошкодили 28 ворожих кораблів та один підводний човен. Уразили штаб російського флоту у Севастополі. Забезпечили безпеку "зернового коридору". Захистили судноплавство у північно-західній частині Чорного моря

- нагадав головком.

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Він підкреслив, що ворог намагався відрізати нас від моря, підірвати економіку, але в результаті "ми відсунули його від наших берегів".

Феномен цієї війни в тому, що Україна, маючи обмежений надводний флот, перетворила колись грізний чорноморський флот росії на флотилію, яка ховається в бухтах новоросійська. Ворожий флот фактично усунуто з Криму. І значна частина цієї перемоги – заслуга Військово-Морських Сил України

- наголосив Сирський.

Він додав, що сьогодні ВМС України – це безпілотні надводні й підводні системи, берегова оборона, морська піхота, яка тримає найгарячіші ділянки фронту на суходолі та ефективно атакує.

"Це високоточна зброя. Це технології, які не лише відповідають викликам, а й формують майбутнє", - резюмував Сирський.

Нагадаємо

Морські піхотинці підняли державний прапор України та бойовий стяг над тимчасово окупованою частиною Херсонщини у День Конституції. Цю символічну операцію провели воїни 34-ї окремої бригади морської піхоти, передавши привіт окупантам.

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Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

АнонсиВійна
Сухопутні війська Збройних сил України
Військово-морські сили Збройних сил України
Херсонська область
Чорне море
Олександр Сирський
Крим
Україна
Севастополь
Одеса
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