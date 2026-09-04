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The Washington Post

Виткофф и Кушнер в ближайшие дни могут приехать в Киев и москву

Киев • УНН

 • 2312 просмотра

Спецпредставители Трампа Стив Виткофф и Джаред Кушнер могут посетить Киев и москву в ближайшие дни. Однако официального подтверждения этому пока нет.

Виткофф и Кушнер в ближайшие дни могут приехать в Киев и москву

Специальные посланники президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер в ближайшие дни намерены приехать в Киев и москву. Об этом сообщили российские "медиа", передает УНН.

Детали

Отмечается, что это заявление прозвучало из уст Президента Украины Владимира Зеленского. В то же время в Белом доме пока официально не прокомментировали слова Зеленского. российские официальные представители также не сообщали о планах визита Уиткоффа и Кушнера.

Контекст

Специальный посланник США Стив Уиткофф и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер договорились впервые посетить Киев в рамках усилий по прекращению войны.

Напомним

Законопроект об усилении санкций против россии, который Сенат США в прошлом месяце поддержал подавляющим большинством голосов, столкнулся с сопротивлением в Палате представителей и может остаться без голосования до промежуточных выборов 3 ноября.

Также УНН сообщал, что российский диктатор владимир путин рассматривает возможность нанесения более мощных ударов баллистическими ракетами по Киеву, в том числе с применением тактического ядерного оружия.

Евгений Устименко

Война в УкраинеПолитикаНовости Мира
Ядерное оружие
Санкции
Выборы в США
Война в Украине
Владимир Путин
Палата представителей Соединенных Штатов Америки
Сенат Соединенных Штатов Америки
Белый дом
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Киев