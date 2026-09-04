Виткофф и Кушнер в ближайшие дни могут приехать в Киев и москву
Киев • УНН
Спецпредставители Трампа Стив Виткофф и Джаред Кушнер могут посетить Киев и москву в ближайшие дни. Однако официального подтверждения этому пока нет.
Специальные посланники президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер в ближайшие дни намерены приехать в Киев и москву. Об этом сообщили российские "медиа", передает УНН.
Детали
Отмечается, что это заявление прозвучало из уст Президента Украины Владимира Зеленского. В то же время в Белом доме пока официально не прокомментировали слова Зеленского. российские официальные представители также не сообщали о планах визита Уиткоффа и Кушнера.
Контекст
Специальный посланник США Стив Уиткофф и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер договорились впервые посетить Киев в рамках усилий по прекращению войны.
Напомним
Законопроект об усилении санкций против россии, который Сенат США в прошлом месяце поддержал подавляющим большинством голосов, столкнулся с сопротивлением в Палате представителей и может остаться без голосования до промежуточных выборов 3 ноября.
Также УНН сообщал, что российский диктатор владимир путин рассматривает возможность нанесения более мощных ударов баллистическими ракетами по Киеву, в том числе с применением тактического ядерного оружия.