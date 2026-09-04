Віткофф і Кушнер найближчими днями можуть приїхати до Києва та москви
Київ • УНН
Спецпосланці Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер можуть відвідати Київ та москву найближчими днями. Однак офіційного підтвердження цьому наразі немає.
Спеціальні посланці президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер у найближчі дні мають намір приїхати до Києва та москви. Про це повідомили російські "медіа", передає УНН.
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Зазначається, що ця заява пролунала з вуст Президента України Володимира Зеленського. Водночас у Білому домі поки що офіційно не прокоментували слова Зеленського. російські офіційні представники також не повідомляли про плани щодо візиту Віткоффа та Кушнера.
Контекст
Спеціальний посланник США Стів Віткофф та зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер домовилися вперше відвідати Київ у рамках зусиль щодо припинення війни.
Нагадаємо
Законопроєкт про посилення санкцій проти росії, який Сенат США минулого місяця підтримав переважною більшістю, зіткнувся з опором у Палаті представників і може залишитися без голосування до проміжних виборів 3 листопада.
Також УНН повідомляв, що російський диктатор володимир путін розглядає можливість нанесення більш потужних ударів балістичними ракетами по Києву, зокрема і тактичною ядерною зброєю.