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The Washington Post

Віткофф і Кушнер найближчими днями можуть приїхати до Києва та москви

Київ • УНН

 • 5316 перегляди

Спецпосланці Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер можуть відвідати Київ та москву найближчими днями. Однак офіційного підтвердження цьому наразі немає.

Віткофф і Кушнер найближчими днями можуть приїхати до Києва та москви

Спеціальні посланці президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер у найближчі дні мають намір приїхати до Києва та москви. Про це повідомили російські "медіа", передає УНН.

Деталі

Зазначається, що ця заява пролунала з вуст Президента України Володимира Зеленського. Водночас у Білому домі поки що офіційно не прокоментували слова Зеленського. російські офіційні представники також не повідомляли про плани щодо візиту Віткоффа та Кушнера.

Контекст

Спеціальний посланник США Стів Віткофф та зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер домовилися вперше відвідати Київ у рамках зусиль щодо припинення війни.

Нагадаємо

Законопроєкт про посилення санкцій проти росії, який Сенат США минулого місяця підтримав переважною більшістю, зіткнувся з опором у Палаті представників і може залишитися без голосування до проміжних виборів 3 листопада.

Також УНН повідомляв, що російський диктатор володимир путін розглядає можливість нанесення більш потужних ударів балістичними ракетами по Києву, зокрема і тактичною ядерною зброєю.

Євген Устименко

Війна в УкраїніПолітикаСвіт
Ядерна зброя
Санкції
Вибори в США
Війна в Україні
Володимир Путін
Палата представників США
Сенат Сполучених Штатів Америки
Білий дім
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Київ