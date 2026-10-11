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The New York Times
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Убили молодую женщину и ранили маленького школьника: ВС РФ ударили по трём регионам Украины

Киев • УНН

 • 462 просмотра

В Славянске ранены семь человек, в Харькове погибла 36-летняя женщина и пострадали восемь человек. В Ровненской области ранены трое.

Убили молодую женщину и ранили маленького школьника: ВС РФ ударили по трём регионам Украины

Россия продолжила днём 11 октября терроризировать мирных жителей и атаковать украинские города. Оккупанты наносили удары  БПЛА и КАБами, сообщает УНН со ссылкой на информацию от региональных администраций.

Детали

Так,  в Славянске (Донецкая область) в результате авиаудара ранения получили 7 человек. Там оккупанты атаковали многоэтажки в 5 и 9 этажей. Спасателям ГСЧС удалось спасти 5 жителей. Одного мужчину пришлось доставать из-под завалов.

В Харьковской области враг попал КАБом в частный дом в Немышлянском районе. В результате удара погибла 36-летняя женщина. Также пострадали 8 человек, среди которых — 7-летний мальчик, 44-летняя женщина, 30-летний и 61-летний мужчины. Им оказали помощь медики.

Кроме того, ВС рф нанесли удар по Ровенской области. Ранения получили три человека.

Напомним

10–11 октября Россия обстреляла  пять областей Украины: погибли по меньшей мере 21 человек, десятки получили ранения. Повреждены жилые дома и инфраструктура.

Александра Василенко

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Эвакуация
Война в Украине
Донецкая область
Ровненская область
Славянск
Харьковская область
Украина