Вбили молоду жінку та поранили маленького школяра: зс рф вдарили по трьох регіонам України
Київ • УНН
У Слов’янську поранено сімох людей, у Харкові загинула 36-річна жінка та постраждали восьмеро. На Рівненщині поранено трьох.
росія продовжила вдень 11 жовтня тероризувати мирних мешканців та атакувати українські міста. Окупанти завдавали ударів БПЛА та КАБами, повідомляє УНН із посиланнями на інформацію від регіональних адміністрацій.
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Так, у Слов’янську (Донецька область) внаслідок авіаудару поранення отримали 7 людей. Там окупанти атакували багатоповерхівки на 5 та 9 поверхів. ДСНСникам вдалося врятувати 5 мешканців. Одного чоловіка довелося діставати з-під завалів.
На Харківщині ворог поцілив КАБом у приватний будинок в Немишлянському районі. Внаслідок удару загинула 36-річна жінка. Також постраждали 8 людей, серед яких — 7-річний хлопчик, 44-річна жінка, 30-річний та 61-річний чоловіки. Їм надали допомогу медики.
Крім того, зс рф вдарили по Рівненській області. Поранення отримали троє людей.
Нагадаємо
10-11 жовтня росія обстріляла п’ять областей України: загинула щонайменше 21 людина, десятки отримали поранення. Пошкоджено житло та інфраструктуру.