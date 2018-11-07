В Херсоне началось прощание с Екатериной Гандзюк
Киев • УНН
ХЕРСОН-КИЕВ. 7 ноября. УНН. Во Дворце молодежи и юношества, что в Херсоне, начали прощание с советницей мэра Херсона и общественной активисткой Екатериной Гандзюк, передает УНН.
Из-за большого количества желающих проститься с Гандзюк церемонию перенесли на 13 часов дня. Она продлится до 15 часов. После чего активистку похоронят на кладбище "Геологов".
Кроме семьи и друзей на церемонии прощания присутствуют коллеги, а также мэр Херсона Владимир Николаенко.
31 июля на Гандзюк напали, облив серной кислотой. Это произошло около ее дома в Херсоне. Активистка попала в больницу с ожогами III-II степени рук, туловища, лица, головы, повреждения правого глаза. Всего ожогами было повреждено около 30% тела. Нападавший вылил на нее около литра раствора. Сначала Гандзюк лечили в Херсоне, однако впоследствии ее перевезли в киевский ожоговый центр. В целом она перенесла 11 операций.
Однако Гандзюк не пережила нападения. В воскресенье, 4 ноября, на Facebook-странице "Кто заказал Катю Гандзюк" сообщили о смерти активистки.
Эту информацию подтвердили и в полиции.
По словам активистов, причиной смерти стала полиорганная недостаточность и химические ожоги.
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После смерти Гандзюк мировое сообщество призвало найти и привлечь к ответственности виновных. В частности, с призывами выступили Канада, Германия, США.
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Сразу после инцидента преступление квалифицировали как "хулиганство", а впоследствии производство переквалифицировали на "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". После смерти Гандзюк дело расследуется как "умышленное убийство". Полиция передала уголовное производство по делу Екатерины Гандзюк в СБУ.
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В покушении пока обвиняются пять человек: Сергей Торбин, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Вячеслав Вишневский и Никита Грабчук. Все они являются участниками АТО. Сначала был задержан и Николай Новиков. Однако вскоре органы досудебного расследования прекратили уголовное производство в отношении него. В то же время заказчика следствие пока не назвало.
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