Рада підтримала створення ТСК щодо нападу на Гандзюк
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Парламент підтримав постанову 9262 про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України для проведення розслідування відомостей щодо нападів на Катерину Гандзюк та інших громадських активістів, повідомляє кореспондент УНН.
За відповідне рішення проголосували 259 народних депутатів України.
Постановою пропонується утворити тимчасову слідчу комісію Верховної Ради України для проведення розслідування відомостей щодо нападів на Катерину Гандзюк та інших громадських активістів.
Зокрема, серед основних завдань Тимчасової слідчої комісії: проведення перевірки відомостей щодо нападів на Гандзюк та інших активістів, проведення перевірки ходу розслідування нападів; збір інформації та отримання пояснень з цього приводу від осіб, підприємств, установ, організацій, центральних та місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.
До складу Тимчасової слідчої комісії пропонується долучити 18 осіб. Головою обрати нардепа Борислава Березу (позафракційний), заступником голови — нардепа України Сергія Алєксєєва (фракція БПП).
ТСК має діяти, згідно з постановою, три місяці з дня її утворення.
Про смерть громадської активістки і радниці мера Херсона Катерини Гандзюк у лікарні, де вона перебувала протягом останніх місяців із численними опіками шкіри після нападу, стало відомо 4 листопада. 31 липня невідомі облили її кислотою, внаслідок чого вона отримала хімічні опіки понад 30% шкіри. Гандзюк перенесла 11 операцій, однак не витримала важкої травми.
Як повідомило УНН джерело у правоохоронних органах, за попередніми даними, причиною смерті став тромб.
Після смерті Гандзюк справу нападу на неї з кислотою перекваліфікували на вбивство.