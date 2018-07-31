У Херсоні працівницю міськради облили невідомою речовиною
Київ • УНН
КИЇВ. 31 липня. УНН. Невідомий у Херсоні облив працівницю міської ради невідомою речовиною. Про це повідомив відділ комунікації поліції Херсонської області, передає УНН.
"Сьогодні о 8:47 в поліцію зателефонував херсонець і повідомив, що його знайомій облили обличчя невідомою речовиною (попередньо кислотою). Потерпілою виявилася працівник міської ради", - йдеться в повідомленні.
Як було встановлено, близько 8:30 жінка вийшла з під'їзду. З кущів їй назустріч вийшов невідомий чоловік років 20-25, який тримав в руках місткість з рідиною.
"Невідомий вилив рідину, попередньо кислоту, в обличчя жінки, після чого втік. Потерпілу з опіками доставили в лікарню", - зазначили в поліції.
Попередня правова кваліфікація події - ст.296 КК України "Хуліганство". Наразі поліція з'ясовує усі обставини події та вживає заходи для встановлення особи та затримання зловмисника.
"Поліція звертається до усіх громадян, які вранці у Херсоні приблизно о 8:30 могли бачити чоловіка у мікрорайоні Таврійський по вул.49-ї Гвардійської Дивізії. Вказаний чоловік облив обличчя жінки невідомою речовиною. Зловмисник був одягнений у темну футболку, темну кепку, коричневі шорти та темне взуття", - уточнили в поліції.
Крім того, у відділі комунікації поліції області повідомили УНН, що нині жінка перебуває у реанімаційному відділенні лікарні.
Водночас журналіст Сергій Нікітенко на своїй сторінці у Facebook уточнив, що жінку облили кислотою.
"У неї серйозні опіки. Зараз вона в лікарні", - розповів журналіст.
Нагадаємо, у британському місті Вустер чоловік з невідомих причин облив трирічну дитину кислотою.