В Херсоне сотрудницу горсовета облили неизвестным веществом
Киев • УНН
КИЕВ. 31 июля. УНН. Неизвестный в Херсоне облил сотрудницу городского совета неизвестным веществом. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Херсонской области, передает УНН.
"Сегодня в 8:47 в полицию позвонил херсонец и сообщил, что его знакомой облили лицо неизвестным веществом (предварительно кислотой). Потерпевшей оказался работник городского совета", - говорится в сообщении.
Как было установлено, около 8:30 женщина вышла из подъезда. Из кустов ей навстречу вышел неизвестный мужчина лет 20-25, который держал в руках емкость с жидкостью.
"Неизвестный вылил жидкость, предварительно кислоту, в лицо женщины, после чего скрылся. Пострадавшую с ожогами доставили в больницу", - отметили в полиции.
Предварительная правовая квалификация события - ст.296 УК Украины "Хулиганство". Сейчас полиция выясняет все обстоятельства происшествия и принимает меры по установлению личности и задержанию злоумышленника.
"Полиция обращается ко всем гражданам, которые утром в Херсоне примерно в 8:30 могли видеть мужчину в микрорайоне Таврический по вул.49-й Гвардейской Дивизии. Указанный мужчина облил лицо женщины неизвестным веществом. Злоумышленник был одет в темную футболку, темную кепку, коричневые шорты и темную обувь", - уточнили в полиции.
Кроме того, в отделе коммуникации полиции области сообщили УНН, что в настоящее время женщина находится в реанимационном отделении больницы.
В то же время журналист Сергей Никитенко на своей странице в Facebook уточнил, что женщину облили кислотой.
"У нее серьезные ожоги. Сейчас она в больнице", - рассказал журналист.
Напомним, в британском городе Вустер мужчина по неизвестным причинам облил трехлетнего ребенка кислотой.