У Британії трирічну дитину облили кислотою
Київ • УНН
КИЇВ. 22 липня. УНН. Вчора, 21 липня, в місті Вустер (Великобританія - ред.) 39-річний житель Вулвергемптона з невідомих причин облив трирічну дитину кислотою. Про це повідомляє ВВС, передає УНН.
Наразі хлопчик знаходиться в лікарні з серйозними опіками на руці і обличчі.
Чоловіка заарештували.
Правоохоронці працюють над тим, щоб визначити деталі події і речовину, яка використовувалася для нападу.
Нагадаємо, британські слідчі не виключають причетність розвідки РФ до інциденту в Солсбері.
Як повідомляв УНН, у правоохоронців Великої Британії немає інформації про осіб, які отруїли колишнього шпигуна російського ГРУ Сергія Скрипаля та його доньку Юлію в Солсбері.