Британські слідчі не виключають причетність розвідки РФ до інциденту в Солсбері
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. Детективи, які ведуть розслідування березневого інциденту в місті Солсбері, не виключають причетність до історії з отруєнням екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля колег по його колишній службі. Про це повідомила газета The Times, інформує УНН.
За твердженням видання, “детективи вважають, що напад із застосуванням нервово-паралітичної речовини в Солсбері, ймовірно, здійснили нинішні або колишні агенти російської військової розвідки”. У матеріалі йдеться, що, наскільки розуміє сама газета, “зв’язку з ГРУ (Головним розвідувальним управлінням — колишня назва Головного управління Генштабу ЗС РФ) вивчаються в рамках розслідування невдалої спроби вбити колишнього російського подвійного агента Сергія Скрипаля та його доньку”.
Однак при цьому газета пише, що слідство не відкидає і версій про можливу причетність до інциденту в Солсбері також і якого-небудь “іншого російського розвідувального агентства”.
Як повідомляв УНН, у правоохоронців Великої Британії немає інформації про осіб, які отруїли колишнього шпигуна російського ГРУ Сергія Скрипаля та його доньку Юлію в Солсбері.