Справа Скрипаля: у Британії спростували, що знають про особи отруювачів
Київ • УНН
КИЇВ. 19 липня. УНН. У правоохоронців Великої Британії немає інформації про осіб, які отруїли колишнього шпигуна російського ГРУ Сергія Скрипаля та його доньку Юлію в Солсбері. Про це повідомляє УНН з посиланням на коментар міністра безпеки Великої Британії Бена Воллеса у Twitter.
"Я думаю, ця новина належить до групи "хибно проінформованих та диких спекуляцій", - написав Воллес.
Вчора The Sun повідомив, що британська поліція встановила осіб, які отруїли "Новачком" колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля і його дочку Юлію в Солсбері.
Нагадаємо, раніше Daily Mail назвала шістьох осіб, причетних до отруєння Скрипалів.
Як повідомляв УНН, 4 березня екс-співробітник ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія були знайдені без свідомості з отруєнням невідомою речовиною на лавці в торговому центрі в британському місті Солсбері. Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей заявила, що Скрипаля та його дочку отруїли нервово-паралітичною речовиною, розробленою в Росії.
Організація із заборони хімічної зброї підтвердила висновки Великої Британії щодо отруєння колишнього співробітника ГРУ Генштабу РФ Сергія Скрипаля нервово-паралітичною речовиною.