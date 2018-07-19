Справа Скрипаля: у Британії спростували, що знають про особи отруювачів

"Я думаю, ця новина належить до групи "хибно проінформованих та диких спекуляцій", - написав Воллес.



Вчора The Sun повідомив, що британська поліція встановила осіб, які отруїли "Новачком" колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля і його дочку Юлію в Солсбері.



Нагадаємо, раніше Daily Mail назвала шістьох осіб, причетних до отруєння Скрипалів.

Як повідомляв УНН, 4 березня екс-співробітник ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія були знайдені без свідомості з отруєнням невідомою речовиною на лавці в торговому центрі в британському місті Солсбері. Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей заявила, що Скрипаля та його дочку отруїли нервово-паралітичною речовиною, розробленою в Росії.

Організація із заборони хімічної зброї підтвердила висновки Великої Британії щодо отруєння колишнього співробітника ГРУ Генштабу РФ Сергія Скрипаля нервово-паралітичною речовиною.