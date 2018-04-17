Велика Британія: речовина, якою отруїли Скрипалів, була в рідкій формі
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Нервово-паралітична речовина "Новачок", яким отруїли колишнього співробітника ГРУ Генштабу РФ Сергія Скрипаля та його доньку Юлію була в рідкій формі. Про це повідомляє Департамент охорони навколишнього середовища Великоъ Британії, передає УНН з посиланням на ВВС.
Згідно з повідомленням, для отруєння Скрипалів була використана "дуже маленька" доза речовини.
Також відзначено, що найближчим часом почнеться масова акція з очищення дев'яти міських об'єктів, серед яких будинок Скрипалів, станція швидкої допомоги, поліцейський відділок, а також ресторан і паб, в якому вони були в день отруєння.
За словами експертів, ця речовина не випаровується і не зникає, для її усунення необхідне інтенсивне очищення за допомогою їдких хімічних засобів.
Нагадаємо, колишній полковник ГРУ Генштабу РФ Сергій Скрипаль і раніше знаходиться в лікарні, проте його стан більше не є критичним.