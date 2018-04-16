Медики рассказали о состоянии здоровья Скрипаля

"После инцидента в Солсбери 4 марта один пациент (60-летний мужчина) остается в палате больницы… Он поправляется и не находится в критическом состоянии", - говорится в сообщении.

Подробностей о состоянии Скрипаля и способа его лечения не приводится.

Напомним, в Великобритании уверены, что только Россия имеет технические средства для проведения такой операции, альтернативного логического объяснения этого инцидента нет.

Так, советник по национальной безопасности Великобритании Марк Седвилл заявил, что нервно-паралитическое вещество "Новичок" было разработано в российском исследовательском центре в Шиханах, как часть наступательной программы химического оружия с кодовым именем Foliant.