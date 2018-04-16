Медики розповіли про стан здоров'я Скрипаля
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. Колишній полковник ГРУ Генштабу РФ Сергій Скрипаль все ще перебуває в лікарні, проте його стан більше не є критичним. Про це повідомляє "РИА Новости" з посиланням на заяву медиків, передає УНН.
"Після інциденту в Солсбері 4 березня один пацієнт (60-річний чоловік) залишається в палаті лікарні ... Він одужує і не перебуває в критичному стані", - йдеться в повідомленні.
Подробиць про стан Скрипаля та спосіб його лікування не наводиться.
Нагадаємо, у Великій Британії впевнені, що тільки Росія має технічні засоби для проведення такої операції, альтернативного логічного пояснення цього інциденту немає.
Так, радник з національної безпеки Великої Британії Марк Седвілл заявив, що нервово-паралітичну речовину "Новачок" було розроблено в російському дослідницькому центрі в Шиханах, як частину наступальної програми хімічної зброї з кодовим ім'ям Foliant.