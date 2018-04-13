Отравление Скрипалей: Великобритания опубликовала новые доказательства
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. В Великобритании уверены, что только Россия имеет технические средства для проведения такой операции. У Великобритании нет альтернативных логического объяснения инцидента. Об этом сообщает УНН со ссылкой на письмо советника по национальной безопасности Великобритании Марка Седвилла генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу, который опубликовало ВВС.
Семью Скрипалей называют "законными целями" для "убийства государственным сектором" России.
Сообщается также и о том, что президент России Владимир Путин в середине 2000-х годов был активным участником российской программы химического оружия, и что "очень маловероятно", что любая бывшая советская республика, кроме России, продолжала разработку химического оружия после независимости.
The Guardian в свою очередь сообщает, что в Великобритании есть данные о том, что российская разведка проявляла интерес к семье Сергея Скрипаля минимум с 2013 года, а именно проводила хакерские атаки на почту Юлии Скрипаль.
В письме также утверждается, что Россия в 2000-е года изучала различные способы применения химического оружия - в том числе возможность нанесения веществ на дверные ручки.
В своем сообщении в НАТО, Седвилл сказал, что нервно-паралитический вещество "Новичок" было разработано в российском исследовательском центре в Шиханах, как часть наступательной программы химического оружия с кодовым именем Foliant.
Как сообщал УНН, организация по запрещению химического оружия подтвердила выводы Великобритании об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Генштаба РФ Сергея Скрипаля нервно-паралитическим веществом.
4 марта экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания с отравлением неизвестным веществом на скамейке в торговом центре в британском городе Солсбери. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Скрипаля и его дочь отравили нервно-паралитическим веществом, разработанным в России.
Лондон применил санкции .В частности, решил выслать 23 российских дипломатов. 26 марта к Великобритании присоединились еще более двух десятков стран - страны ЕС, Украина, США, Канада и Австралия, также выслав российских дипломатов. Москва отреагировала, выслав своих дипломатов.