Отруєння Скрипалів: Велика Британія опублікувала нові докази

КИЇВ. 13 квітня. УНН. У Великій Британії впевнені, що тільки Росія має технічні засоби для проведення такої операції. У Великої Британії немає альтернативного логічного пояснення інциденту. Про це повідомляє УНН з посиланням на лист радника з національної безпеки Великої Британії Марка Седвілла генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу, який опублікувало ВВС.