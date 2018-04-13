Отруєння Скрипалів: Велика Британія опублікувала нові докази
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. У Великій Британії впевнені, що тільки Росія має технічні засоби для проведення такої операції. У Великої Британії немає альтернативного логічного пояснення інциденту. Про це повідомляє УНН з посиланням на лист радника з національної безпеки Великої Британії Марка Седвілла генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу, який опублікувало ВВС.
Сім’я Скрипалів називається "законними цілями" для "вбивства державним сектором" Росії .
Повідомляється також і про те, що президент Росії Володимир Путін у середині 2000-х років був активним учасником російської програми хімічної зброї, і що "дуже малоймовірно", що будь-яка колишня радянська республіка, окрім Росії, продовжувала розробку хімічної зброї після незалежності.
The Guardian у свою чергу повідомляє, що У Великобританії є дані про те, що російська розвідка виявляла інтерес до сім'ї Сергія Скрипаля щонайменше з 2013 року, а саме проводила хакерські атаки на пошту Юлії Скрипаль.
У листі також стверджується, що Росія в 2000-і роки вивчала різні способи застосування хімічної зброї - в тому числі можливість нанесення речовин на дверні ручки.
У своєму повідомленні в НАТО, Седвілл сказав, що нервово-паралітична речовина "Новічок" була розроблена в російському дослідницькому центрі в Шиханах, як частина наступальної програми хімічного зброї з кодованим ім'ям Foliant.
Як повідомляв УНН, організація із заборони хімічної зброї підтвердила висновки Великобританії щодо отруєння колишнього співробітника ГРУ Генштабу РФ Сергія Скрипаля нервово-паралітичною речовиною.
4 березня екс-співробітник ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія були знайдені без свідомості з отруєнням невідомою речовиною на лавці в торговому центрі в британському місті Солсбері. Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей заявила, що Скрипаля та його дочку отруїли нервово-паралітичною речовиною, розробленою в Росії.
Лондон застосував санкції .Зокрема, вирішив вислати 23 російських дипломатів. 26 березня до Великої Британії приєдналися ще понад два десятки країн - країни ЄС, Україна, США, Канада та Австралія, також виславши російських дипломатів. Москва відреагувала, також виславши дипломатів.