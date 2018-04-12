ОЗХЗ підтвердила висновки Британії про отруєння Скрипаля "Новачком"
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Організація із заборони хімічної зброї підтвердила висновки Великобританії щодо отруєння колишнього співробітника ГРУ Генштабу РФ Сергія Скрипаля нервово-паралітичною речовиною. Про це повідомляє ВВС, передає УНН.
Зазначено, що у висновках ОЗХЗ прямо не вказана назва речовини, проте дається згода з висновками розслідування, проведеного правоохоронними органами Британії.
Повідомляється, що ОЗХЗ ідентифікувала складну формулу хімічної речовини, проте це вказано в таємному звіті, який поки не був оприлюднений.
Так, ОЗХЗ провела розслідування на прохання уряду Великої Британії, експерти працювали в Солсбері з 19 березня.
Нагадаємо, у четвер 12 квітня Організація із заборони хімічної зброї передала уряду Великої Британії свій звіт після завершення розслідування щодо отруєння в Солсбері колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його дочки за допомогою нервово-паралітичної речовини.
Як повідомляв УНН, 4 березня екс-співробітник ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія були знайдені без свідомості з отруєнням невідомою речовиною на лавці в торговому центрі в британському місті Солсбері. Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей заявила, що Скрипаля та його дочку отруїли нервово-паралітичною речовиною, розробленою в Росії.
Лондон застосував санкції. Зокрема, вирішив вислати 23 російських дипломатів. 26 березня до Великої Британії приєдналися ще понад два десятки країн - країни ЄС, Україна, США, Канада та Австралія, також виславши російських дипломатів. Москва відреагувала, також виславши дипломатів.