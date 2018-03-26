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Російських дипломатів оголосять персонами нон-грата і найближчим часом видворять з України – МЗС

Російських дипломатів оголосять персонами нон-грата і найближчим часом видворять з України – МЗС

Київ • УНН

 • 33875 перегляди

КИЇВ. 26 березня. УНН. Російських дипломатів видворять в України найближчим часом та їх оголосили персонами нон-грата. Про це у коментарі УНН повідомила речниця Міністерства закордонних справ України Мар'яна Беца.

“Це консолідована позиція з і європейськими, і американськими партнерами. Це рішення було ухвалено свідомо, виважене, відповідь на цинічну хімічну атаку в Солсбері, в дусі співробітництва з нашими партнерами. Російські дипломати фактично виконували функції, які не сумісні з їхнім дипломатичним чи консульським статусом. Ми викликаємо сьогодні тимчасово повіреного Росії в Україні, вручаємо ноту протесту і оголошуємо цих осіб персонами нон-грата. Найближчим часом вони покинуть територію Україну”, — заявила Беца.

Також вона зазначила, що поки ніяких заяв з боку Росії стосовно українських дипломатів не було. За її словами, загалом в РФ зараз перебуває консул та кілька дипломатів, які здебільшому займаються питанням захисту українських громадян та політв’язнів.

Нагадаємо, сьогодні у відповідь на отруєння у Великій Британії екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля Україна ухвалила рішення про видворення зі своєї території 13 російських дипломатів.

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