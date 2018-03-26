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Российских дипломатов объявят персонами нон-грата и в ближайшее время выдворят из Украины - МИД

Российских дипломатов объявят персонами нон-грата и в ближайшее время выдворят из Украины - МИД

Киев  •  УНН

 • 33875 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. Российских дипломатов выдворят из Украины в ближайшее время и объявят их персонами нон-грата. Об этом в комментарии УНН сообщила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца.

“Это консолидированная позиция и с европейскими, и американскими партнерами. Это решение было принято сознательно, взвешенно, это ответ на циничную химическую атаку в Солсбери, в духе сотрудничества с нашими партнерами. Российские дипломаты фактически выполняли функции, которые не совместимы с их дипломатическим или консульским статусом. Мы вызываем сегодня временно поверенного России в Украине, вручаем ноту протеста и объявляем этих лиц персонами нон-грата. В ближайшее время они покинут территорию Украины”, — заявила Беца.

Также она отметила, что пока никаких заявлений со стороны России в отношении украинских дипломатов не было. По ее словам, всего в РФ сейчас находится консул и несколько дипломатов, которые в основном занимаются вопросом защиты украинских граждан и политзаключенных.

Напомним, сегодня в ответ на отравление в Великобритании экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Украина приняла решение о выдворении со своей территории 13 российских дипломатов.

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