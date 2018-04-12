Справа Скрипаля: ОЗХЗ завершила розслідування щодо отруйної речовини
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Організація із заборони хімічної зброї передала уряду Великої Британії свій звіт після завершення розслідування щодо отруєння в Солсбері колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його дочки за допомогою нервово-паралітичної речовини. Про це з посиланням на британське міністерство закордонних справ повідомляє Daily Mail, передає УНН.
Представник дипвідомства повідомив, що вони попросили ОЗХЗ опублікувати свої висновки в 14:00 за київським часом у четвер, 12 квітня.
"Відповідно до встановленої практики вони передали копію звіту нам, як державі-запитувачу", - сказав прес-секретар.
"Ми попросили їх направити цю версію всім державам-учасницям Конвенції про хімічну зброю, включаючи Росію, і опублікувати висновки о 12:00 (14:00 за Києвом - ред.), щоб всі їх побачили", - додав він.
Минулого тижня запит РФ щодо нового спільного розслідування інциденту в Солсбері був відхилений 15 голосами проти шести на засіданні виконавчої ради ОЗХЗ в Гаазі.
Як повідомляв УНН, 4 березня екс-співробітник ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія були знайдені без свідомості з отруєнням невідомою речовиною на лавці в торговому центрі в британському місті Солсбері. Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей заявила, що Скрипаля та його дочку отруїли нервово-паралітичною речовиною, розробленою в Росії.
Лондон застосував санкції. Зокрема, вирішив вислати 23 російських дипломатів. 26 березня до Великої Британії приєдналися ще понад два десятки країн - країни ЄС, Україна, США, Канада та Австралія, також виславши російських дипломатів. Москва відреагувала, також виславши дипломатів.