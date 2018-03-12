Отруєння Скрипаля: Мей поставила РФ ультиматум
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей заявила, що колишнього співробітника Головного розвідувального управління Генштабу РФ Сергія Скрипаля та його доньку Юлію отруїли нервово-паралітичною речовиною, розробленою в Росії. Про вона заявила на засіданні уряду, передає УНН з посиланням на ВВС.
За її словами, застосували нервово-паралітичну речовину нового покоління під назвою "Новачок". Мей вважає, що Росія відповідальна за замах на Скрипаля.
Тереза Мей заявила, що дає Росії час до вівторка, щоб пред'явити пояснення стосовно інциденту. Якщо не буде відповіді, яка заслуговує на довіру, отруєння Скрипаля будуть вважати протизаконним використанням сили російською державою на території Великої Британії.
Також Мей повідомила, що посла Росії в Лондоні викликали для того, щоб він пояснив: чи це "пряма дія російської держави", чи результат "втрати контролю" над її запасом агентів.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Мей близька до публічного обвинувачення Росії.