Отравление Скрипаля: Мэй поставила РФ ультиматум
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что бывшего сотрудника Главного разведывательного управления Генштаба РФ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили нервно-паралитическим веществом, разработанным в России. Об этом она заявила на заседании правительства, передает УНН со ссылкой на ВВС.
По ее словам, применили нервно-паралитическое вещество нового поколения под названием "Новичок". Мэй считает, что Россия ответственна за покушение на Скрипаля.
Тереза Мэй заявила, что дает России время до вторника, чтобы предъявить объяснения относительно инцидента. Если не будет ответа, который заслуживает доверия, отравления Скрипаля будут считать противозаконным использованием силы российским государством на территории Великобритании.
Также Мэй сообщила, что посла России в Лондоне вызвали для того, чтобы он объяснил: это "прямое действие российского государства", или результат "потери контроля" над его запасом агентов.
Напомним, ранее сообщалось, что Мэй близка к публичному обвинению России.