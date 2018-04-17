Великобритания: яд, которым отравили Скрипалей, был в жидкой форме

Согласно сообщению, для отравления Скрипалей была использована "очень маленькая" доза вещества.



Также отмечено, что в ближайшее время начнется массовая акция по очистке девяти городских объектов, среди которых дом Скрипалей, станция скорой помощи, полицейский участок, а также ресторан и паб, в котором они были в день отравления.



По словам экспертов, это вещество не испаряется и не исчезает, для его устранения необходима интенсивная очистка с помощью едких химических средств.



Напомним, бывший полковник ГРУ Генштаба РФ Сергей Скрипаль по-прежнему находится в больнице, однако его состояние больше не является критическим.



