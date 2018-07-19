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Британська поліція встановила підозрюваних в отруєнні Скрипалів - ЗМІ

Британська поліція встановила підозрюваних в отруєнні Скрипалів - ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 липня. УНН. Британська поліція встановила осіб, які отруїли "Новачком" колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля і його дочку Юлію в Солсбері. Про це повідомляє The Sun з посиланням на джерело, знайоме з ходом розслідування справи, передає УНН.

"Слідчі вважають, що вони встановили підозрюваних осіб, які скоїли напад із застосуванням отруйної речовини "Новачок", завдяки системі відеоспостереження і перевірили ці дані із записами людей, які в'їхали в країну приблизно у той час", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці розшукують більше, ніж одного підозрюваного.

"Вони впевнені, що це росіяни", - зазначає видання.

Нагадаємо, раніше Daily Mail назвала шістьох осіб, причетних до отруєння Скрипалів.

Як повідомляв УНН, 4 березня екс-співробітник ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія були знайдені без свідомості з отруєнням невідомою речовиною на лавці в торговому центрі в британському місті Солсбері. Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей заявила, що Скрипаля та його дочку отруїли нервово-паралітичною речовиною, розробленою в Росії.

Організація із заборони хімічної зброї підтвердила висновки Великої Британії щодо отруєння колишнього співробітника ГРУ Генштабу РФ Сергія Скрипаля нервово-паралітичною речовиною.

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