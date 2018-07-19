Британская полиция установила подозреваемых в отравлении Скрипалей - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июля. УНН. Британская полиция установила лиц, которые отравили "Новичком" бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в Солсбери. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования дела, передает УНН.
"Следователи полагают, что они установили подозреваемых лиц, совершивших нападение с применением отравляющего вещества "Новичок", благодаря системе видеонаблюдения и проверили эти данные с записями людей, которые въехали в страну примерно в это время", - говорится в сообщении.
Правоохранители разыскивают более чем одного подозреваемого.
"Они уверены, что это россияне", - отмечает издание.
Напомним, ранее Daily Mail назвала шесть человек, причастных к отравлению Скрипалей.
Как сообщал УНН, 4 марта экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания с отравлением неизвестным веществом на скамейке в торговом центре в британском городе Солсбери. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Скрипаля и его дочь отравили нервно-паралитическим веществом, разработанным в России.
Организация по запрещению химического оружия подтвердила выводы Великобритании об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Генштаба РФ Сергея Скрипаля нервно-паралитическим веществом.