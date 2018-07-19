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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 39314 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 102357 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 124372 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 131905 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 169085 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153336 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141077 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130461 просмотра

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Эксклюзив
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7 марта, 08:52 • 181295 просмотра

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7 марта, 06:35 • 118332 просмотра

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Британская полиция установила подозреваемых в отравлении Скрипалей - СМИ

Британская полиция установила подозреваемых в отравлении Скрипалей - СМИ

Киев  •  УНН

 • 12525 просмотра

КИЕВ. 19 июля. УНН. Британская полиция установила лиц, которые отравили "Новичком" бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в Солсбери. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования дела, передает УНН.

"Следователи полагают, что они установили подозреваемых лиц, совершивших нападение с применением отравляющего вещества "Новичок", благодаря системе видеонаблюдения и проверили эти данные с записями людей, которые въехали в страну примерно в это время", - говорится в сообщении.

Правоохранители разыскивают более чем одного подозреваемого.

"Они уверены, что это россияне", - отмечает издание.

Напомним, ранее Daily Mail назвала шесть человек, причастных к отравлению Скрипалей.

Как сообщал УНН, 4 марта экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания с отравлением неизвестным веществом на скамейке в торговом центре в британском городе Солсбери. Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй заявила, что Скрипаля и его дочь отравили нервно-паралитическим веществом, разработанным в России.

Организация по запрещению химического оружия подтвердила выводы Великобритании об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Генштаба РФ Сергея Скрипаля нервно-паралитическим веществом.

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