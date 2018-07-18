Daily Mail назвала шість чоловік причетними до отруєння Скрипалів

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КИЇВ. 18 липня. УНН. Отруєння екс-співробітника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки Юлії у британському Солсбері організувала група з шести чоловік на чолі з жінкою з російської військової розвідки. Про це пише Daily Mail з посиланням на джерело в розвідувальних службах, інформує УНН.

Таке припущення виникло після свідчень брата потерпілого при недавньому інциденті з отруєнням в Еймсбері Метью Роулі, який заявив, що місяць тому 45-річний Чарлі Роулі і його партнер 44-річна Дон Стерджес підібрали у парку флакон зі парфумами, в якому містилася нервово-паралітична речовина, і розпорошили його на себе.

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“Версія з флаконом для духів підтримує припущення про те, що жінка входила в групу з шести осіб, які здійснили атаку на Сергія і Юлію Скрипаль в Солсбері 4 березня”, — підсумовує видання.

“Має сенс, що жінка-офіцер могла бути частиною команди, граючи у ній ключову роль”, — цитує видання джерело в розвідці.

Раніше The New York Times вказувало, що британські правоохоронці майже ідентифікували особистості людей, які, на їхню думку, стояли за отруєнням Скрипаль.

Як раніше повідомляв УНН, 4 березня 66-річний екс-полковник ГРУ Сергій Скрипаль, засуджений у Росії за шпигунство на користь Великої Британії, і його 33-річна дочка Юлія піддалися в Солсбері впливу нервово-паралітичної речовини типу “Новак”. Пізніше Лондон виступив з твердженням про те, що ця речовина розроблялося в Росії, і на цій підставі звинуватив Москву в причетності до інциденту.

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