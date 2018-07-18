США і Велика Британія побоюються активізації спецслужб Росії після ЧС-2018 і саміту в Гельсінкі - CNN
Київ • УНН
КИЇВ. 18 липня. УНН. Розвідка Сполучених Штатів і Сполученого Королівства вважає, що спецслужби Росії планують активізувати секретні операції проти країн Заходу і завершити таким чином паузу, оголошену на час чемпіонату світу з футболу 2018 року і саміту РФ-США. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN.
За даними телекомпанії, спецслужби РФ призупинили свої операції щодо Заходу на час ЧС-2018 в Росії і саміту президентів Дональда Трампа і Володимира Путіна в Гельсінкі. Мета, як стверджує CNN, полягала в тому, щоб звести до мінімуму резонансні інциденти, здатні привернути до себе увагу широкої громадськості та ЗМІ, а також затьмарити проведення чемпіонату світу і зустрічі на вищому рівні. Як пояснило одне з джерел телекомпанії, така ж пауза була зроблена на час Олімпіади у Сочі 2014 року.
У публікації немає даних про те, яких саме таємних операцій побоюється з боку Москви розвідувальне співтовариство США і Великої Британії. Воно виходить з того, що російська сторона може почати сприяти загострення внутрішньополітичної обстановки і підриву довіри до влади держав Заходу.
Нагадаємо, спецслужби США інкримінують Росії втручання у виборчий процес в США в 2016 році.
Як раніше повідомляв УНН, 4 березня 66-річний екс-полковник ГРУ Сергій Скрипаль, засуджений у Росії за шпигунство на користь Великої Британії, і його 33-річна дочка Юлія піддалися в Солсбері впливу нервово-паралітичної речовини типу “Новак”. Пізніше Лондон виступив з твердженням про те, що ця речовина розроблялося в Росії, і на цій підставі звинуватив Москву в причетності до інциденту.