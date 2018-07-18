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США и Великобритания опасаются активизации спецслужб России после ЧМ-2018 и саммита в Хельсинки - CNN

США и Великобритания опасаются активизации спецслужб России после ЧМ-2018 и саммита в Хельсинки - CNN

Киев  •  УНН

 • 9209 просмотра

КИЕВ. 18 июля. УНН. Разведка Соединенных Штатов и Соединенного Королевства считает, что спецслужбы России планируют активизировать секретные операции против стран Запада и завершить таким образом паузу, объявленную на время чемпионата мира по футболу 2018 года и саммита РФ-США. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.

По данным телекомпании, спецслужбы РФ приостановили свои операции на Западе на время ЧМ-2018 в России и саммита президентов Дональда Трампа и Владимира Путина в Хельсинки. Цель, как утверждает CNN, заключалась в том, чтобы свести к минимуму резонансные инциденты, способные привлечь к себе внимание широкой общественности и СМИ, а также омрачить проведение чемпионата мира и встречи на высшем уровне. Как пояснил один из источников телекомпании, такая же пауза была сделана на время Олимпиады в Сочи 2014 года.

В публикации нет данных о том, каких именно тайных операций опасается со стороны Москвы разведывательное сообщество США и Великобритании. Оно исходит из того, что российская сторона может начать способствовать обострению внутриполитической обстановки и подрыву доверия к власти государств Запада.

Напомним, спецслужбы США инкриминируют России вмешательства в избирательный процесс в США в 2016 году.

Как ранее сообщал УНН, 4 марта 66-летний экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь Юлия подверглись в Солсбери воздействию нервно-паралитического вещества типа “Новак”. Позже Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту.

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