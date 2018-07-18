Daily Mail назвала шесть человек причастными к отравлению Скрипалей
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. Отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери организовала группа из шести человек во главе с женщиной из российской военной разведки. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на источник в разведывательных службах, информирует УНН.
Такое предположение возникло после показаний брата потерпевшего при недавнем инциденте с отравлением в Эймсбери Мэтью Роули, который заявил, что месяц назад 45-летний Чарли Роули и его партнер 44-летняя Дон Стерджесс подобрали в парке флакон с духами, в котором содержалось нервно-паралитическое вещество и распылили его на себя.
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“Версия с флаконом для духов поддерживает предположение о том, что женщина входила в группу из шести человек, которые осуществили атаку на Сергея и Юлию Скрипаль в Солсбери 4 марта”, — заключает издание.
“Имеет смысл, женщина-офицер могла быть частью команды, играя в ней ключевую роль”, — цитирует издание источник в разведке.
Ранее The New York Times указывало, что британские правоохранители почти идентифицировали личности людей, которые, по их мнению, стояли за отравлением Скрипалей.
Как ранее сообщал УНН, 4 марта 66-летний экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь Юлия подверглись в Солсбери воздействию нервно-паралитического вещества типа “Новак”. Позже Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту.