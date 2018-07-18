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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 39428 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 102367 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 124381 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 131913 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 169092 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153338 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141078 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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Daily Mail назвала шесть человек причастными к отравлению Скрипалей

Daily Mail назвала шесть человек причастными к отравлению Скрипалей

Киев  •  УНН

 • 14887 просмотра

КИЕВ. 18 июля. УНН. Отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери организовала группа из шести человек во главе с женщиной из российской военной разведки. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на источник в разведывательных службах, информирует УНН.

Такое предположение возникло после показаний брата потерпевшего при недавнем инциденте с отравлением в Эймсбери Мэтью Роули, который заявил, что месяц назад 45-летний Чарли Роули и его партнер 44-летняя Дон Стерджесс подобрали в парке флакон с духами, в котором содержалось нервно-паралитическое вещество и распылили его на себя.

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“Версия с флаконом для духов поддерживает предположение о том, что женщина входила в группу из шести человек, которые осуществили атаку на Сергея и Юлию Скрипаль в Солсбери 4 марта”, — заключает издание.

“Имеет смысл, женщина-офицер могла быть частью команды, играя в ней ключевую роль”, — цитирует издание источник в разведке.

Ранее The New York Times указывало, что британские правоохранители почти идентифицировали личности людей, которые, по их мнению, стояли за отравлением Скрипалей.

Как ранее сообщал УНН, 4 марта 66-летний экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь Юлия подверглись в Солсбери воздействию нервно-паралитического вещества типа “Новак”. Позже Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту.

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