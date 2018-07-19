Дело Скрипаля: в Британии опровергли, что знают о личностях отравителей

"Я думаю, эта новость относится к группе "неправильно информированных и диких спекуляций", - написал Воллес.



Вчера The Sun сообщил, что британская полиция установила личности людей, которые отравили "Новичком" бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в Солсбери.



Напомним, ранее Daily Mail назвала шесть человек, причастных к отравлению Скрипалей.

Как сообщал УНН, 4 марта экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания с отравлением неизвестным веществом на скамейке в торговом центре в британском городе Солсбери. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Скрипаля и его дочь отравили нервно-паралитическим веществом, разработанным в России.

Организация по запрещению химического оружия подтвердила выводы Великобритании об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Генштаба РФ Сергея Скрипаля нервно-паралитическим веществом.