Британские следователи не исключают причастность разведки РФ к инциденту в Солсбери
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. Детективы, ведущие расследование мартовского инцидента в городе Солсбери, не исключают причастность к истории с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля коллег по его бывший службе. Об этом сообщила газета The Times, информирует УНН.
По утверждению издания, “детективы полагают, что нападение с применением нервно-паралитического вещества в Солсбери, вероятно, совершили нынешние или бывшие агенты российской военной разведки”. В материале говорится, что, насколько понимает сама газета, “связи с ГРУ (Главным разведывательным управлением — бывшее название Главного управления Генштаба ВС РФ) изучаются в рамках расследования неудачной попытки убить бывшего российского двойного агента Сергея Скрипаля и его дочь”.
Однако при этом газета пишет, что следствие не отвергает и версий о возможной причастности к инциденту в Солсбери также и какого-нибудь “другого российского разведывательного агентства”.
Как сообщал УНН, правоохранителей Великобритании нет информации о лицах, которые отравили бывшего шпиона российского ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в Солсбери.