В Британии трехлетнего ребенка облили кислотой
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июля. УНН. Вчера, 21 июля, в городе Вустер (Великобритания - ред.) 39-летний житель Вулверхэмптон по неизвестным причинам облил трехлетнего ребенка кислотой. Об этом сообщает ВВС, передает УНН.
Сейчас мальчик находится в больнице с серьезными ожогами на руке и лице.
Мужчину арестовали.
Правоохранители работают над тем, чтобы определить детали происшествия и вещество, которое использовалось для нападения.
Напомним, британские следователи не исключают причастность разведки РФ к инциденту в Солсбери.
Как сообщал УНН, у правоохранителей Великобритании нет информации о лицах, отравили бывшего шпиона российского ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в Солсбери.