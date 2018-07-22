В Британии трехлетнего ребенка облили кислотой

Сейчас мальчик находится в больнице с серьезными ожогами на руке и лице.



Мужчину арестовали.

Правоохранители работают над тем, чтобы определить детали происшествия и вещество, которое использовалось для нападения.



Напомним, британские следователи не исключают причастность разведки РФ к инциденту в Солсбери.

Как сообщал УНН, у правоохранителей Великобритании нет информации о лицах, отравили бывшего шпиона российского ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в Солсбери.